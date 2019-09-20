Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40837

20 сентября 2019, 16:24



Норильские полицейские вернулись из очередной служебной командировки в Чечню.

В течение полугода сотрудники норильского отдела МВД несли непростую службу по охране общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона. Для кого-то из бойцов это был первый опыт выезда в служебную командировку, для других - это уже была вторая и третья поездки на Кавказ. Первые эмоции схлынули, и бойцы направились в храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира, где отец Сергий провёл службу и поздравил ребят с возвращением на норильскую землю. Позднее в актовом зале начальник ОМВД России по городу Норильску Геннадий Маслов поздравил подчинённых с возвращением и с успешным выполнением поставленных руководством задач. «Я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы в очередной раз с честью выдержали все испытания, выполняя служебные задачи в Северо-Кавказском регионе. В таких командировках норильские полицейские показывают высокий профессионализм, высокую степень ответственности и всегда возвращаются с наградами. Отдельно поблагодарить хочу ваших близких. Я знаю, что эти полгода им дались непросто. Были переживания из-за периодов молчания, отсутствия звонков. Теперь всё осталось позади, вы с нами, и мы рады вас видеть». Почётными грамотами и благодарственными письмами за выполнение особо сложных задач, связанных с обеспечением прав и свобод граждан на территории Северо-Кавказского региона, государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации награждены все 13 служащих норильской полиции. Примечательно, что в этой служебной командировке было восемь сотрудников патрульно-постовой службы. Удостоились и особой награды - медали «Жена офицера» супруги четверых полицейских: за образцовое исполнение и укрепление семейного благополучия, терпение, понимание, любовь и ожидание, способность преодолевать сложности, поддерживать крепкий и надёжный тыл. Привилегий эта награда не даёт, но жёны офицеров ею очень дорожат. Ришата Миникаева, подполковника полиции и заместителя начальника отдела МВД, пришла встречать вся семья: жена Эльмира, сын Ильвин и дочь Эвелина. Для Эльмиры долгожданная встреча с мужем стала втройне радостной. Супруг вернулся в Норильск в день её рождения, 19 сентября. И она стала одной из женщин, удостоившихся медали «Жена офицера». - Я рада, что мы наконец-то дождались своих мужчин, – говорит Эльмира. – Полгода были непростыми, но мы же знали, за кого идём замуж. В этом году мы с супругом отметим 23 года совместной жизни. Поэтому я просто ждала и молилась, чтобы командировка быстрее закончилась и муж вернулся домой. Эта поездка была одной из самых продолжительных. Когда супруг вышел из автобуса, я немного отошла в сторонку, чтобы он мог обняться со своими друзьями и коллегами, чтобы потом он подольше побыл со мной. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:218 Автобус с 13 полицейскими въезжает во двор норильского ОМВД, где бойцов уже ждут родные, близкие, коллеги. Мгновенная пауза, шорох открываемых дверей и крики радости, горячие объятия, сияющие глаза жён и детей, крепкие рукопожатия коллег и бесконечные вопросы, среди которых самый главный: «Все живы? Все здоровы?» Бойцы рапортуют: «Так точно!».В течение полугода сотрудники норильского отдела МВД несли непростую службу по охране общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона. Для кого-то из бойцов это был первый опыт выезда в служебную командировку, для других - это уже была вторая и третья поездки на Кавказ.Первые эмоции схлынули, и бойцы направились в храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира, где отец Сергий провёл службу и поздравил ребят с возвращением на норильскую землю.Позднее в актовом зале начальник ОМВД России по городу Норильску Геннадий Маслов поздравил подчинённых с возвращением и с успешным выполнением поставленных руководством задач.«Я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы в очередной раз с честью выдержали все испытания, выполняя служебные задачи в Северо-Кавказском регионе. В таких командировках норильские полицейские показывают высокий профессионализм, высокую степень ответственности и всегда возвращаются с наградами.Отдельно поблагодарить хочу ваших близких. Я знаю, что эти полгода им дались непросто. Были переживания из-за периодов молчания, отсутствия звонков. Теперь всё осталось позади, вы с нами, и мы рады вас видеть».Почётными грамотами и благодарственными письмами за выполнение особо сложных задач, связанных с обеспечением прав и свобод граждан на территории Северо-Кавказского региона, государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации награждены все 13 служащих норильской полиции. Примечательно, что в этой служебной командировке было восемь сотрудников патрульно-постовой службы.Удостоились и особой награды - медали «Жена офицера» супруги четверых полицейских: за образцовое исполнение и укрепление семейного благополучия, терпение, понимание, любовь и ожидание, способность преодолевать сложности, поддерживать крепкий и надёжный тыл. Привилегий эта награда не даёт, но жёны офицеров ею очень дорожат.Ришата Миникаева, подполковника полиции и заместителя начальника отдела МВД, пришла встречать вся семья: жена Эльмира, сын Ильвин и дочь Эвелина. Для Эльмиры долгожданная встреча с мужем стала втройне радостной. Супруг вернулся в Норильск в день её рождения, 19 сентября. И она стала одной из женщин, удостоившихся медали «Жена офицера».- Я рада, что мы наконец-то дождались своих мужчин, – говорит Эльмира. – Полгода были непростыми, но мы же знали, за кого идём замуж. В этом году мы с супругом отметим 23 года совместной жизни. Поэтому я просто ждала и молилась, чтобы командировка быстрее закончилась и муж вернулся домой. Эта поездка была одной из самых продолжительных. Когда супруг вышел из автобуса, я немного отошла в сторонку, чтобы он мог обняться со своими друзьями и коллегами, чтобы потом он подольше побыл со мной.Фото Дениса Кожевникова