Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40838
20 сентября 2019, 17:48

В Музее Норильска состоялась презентация современного путеводителя «Норильск. Таймыр».


На презентацию были приглашены не только идейные вдохновители, создатели и издатели путеводителя, но и все те, кто любит и ценит свой край, историю, а главное - видит большое будущее территории.
Путеводитель был создан музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска» по заказу администрации города. Предыстория его появления восходит к уже существующей практике издания подобного рода книг по другим территориям России: Камчатке, Якутии, Дальнему Востоку, Крыму и другим регионам. Однако издание о Норильске и Таймыре появилось во многом благодаря личным впечатлениям заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелевой, которая побывала на Камчатке.
- Уникальность мест, самобытность территории навели меня на мысль о том, что и наш Таймыр является не менее интересным уголком страны, – делится впечатлениями Наталья Коростелева. – Поэтому, вернувшись в Норильск, я обратилась с этой идеей к руководителю Музея с предложением поддержать её.
Путеводитель стал первым и пока единственным изданием, раскрывающим историко-культурный и современный туристический потенциал территории. Он включает всю новую информацию о природных и культурных достопримечательностях, рассказывает об истории освоения края, туристических возможностях, видах досуга, инфраструктуре и перспективах развития региона. Буклет проиллюстрирован фотографиями, схемами населённых пунктов, инфографикой. Путеводитель предназначен в первую очередь для тех, кто увлечён путешествиями по стране, хочет открыть для себя Заполярье, полуостров Таймыр и его промышленный центр, город Норильск.
Авторами справочника стал коллектив норильских журналистов и краеведов, для которых историческая и исследовательская тема в творчестве является одной из основных. Авторы Валентина Вачаева, Татьяна Рычкова и Лариса Коробенина довольно споро, по словам единомышленников, занялись составлением путеводителя. Вне всякого сомнения, сил и уверенности в этом начинании им придал тот факт, что все они в свое время в той или иной степени имели отношение к музейному делу.
Настоящим сподвижником в реализации нового для Норильска проекта стало издательство PressPass, которое уже выпустило несколько путеводителей по отдельным территориям России. Его представитель Андраник Агафонов, взяв слово на презентации, заверил собравшихся, что ему трудно передать те чувства, которые он и его коллеги испытывали, когда начали заниматься подобного рода проектами. Это, по его словам, оказалось настолько интересно и захватывающе, что почти все его единомышленники оставили новостную журналистику, чтобы продолжать рассказывать стране и всему миру о России.
Путеводитель по Норильску и Таймыру вместе с территорией, которой он посвящён, уже поступил в продажу в ведущие книжные магазины Москвы «Библиоглобус», «Республика», «Москва». В обозримом будущем планируется его издание на английском языке.
Денис Кожевников, фото автора.

Просмотров:161
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 20 сентября 2019 
18:05   В 23-й школе закончился трёхлетний ремонт системы отопления и вентиляции. 17:54   Агентство развития Норильска возглавил Максим Миронов.
17:49   Депутаты предложили возмещать бюджетникам стоимость топлива для арендованного в отпуске транспорта. 17:48   В Музее Норильска состоялась презентация современного путеводителя «Норильск. Таймыр».
16:24   Норильские полицейские вернулись из очередной служебной командировки в Чечню. 16:23   Финальные штрихи летнего благоустройства: сегодня в Норильске горожане при поддержке «Жилкомсервиса» озеленили двор.
15:30   Управление жилищного фонда меняет адрес приёма норильчан. 15:20   В субботу, 21 сентября, пройдёт традиционное массовое восхождение на гору Сокол.
15:19   Жителям Красноярского края доступна информационная система, содержащая сведения о социальных льготах. 14:57   Авиакомпания NordStar объявляет о распродаже авиабилетов на рейсы из Красноярска и Москвы.
14:40   Госавтоинспекторы провели уроки безопасности уже в 12 школах Большого Норильска. 13:46   В выходные в Норильске госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход».
13:45   Сегодня в Норильске стартует Спартакиада школьников. 13:45   Кинокомплекс «Родина» принимает участие в международном форуме «Кино Экспо».
13:44   Норильчан приглашают к участию во всероссийском историческом квесте «Глубина». 12:09   После годичного ремонта в порт Дудинки прибыл ледокол «Авраамий Завенягин».
12:05   Звание лучшей артистки балета России досталось красноярской балерине. 11:42   Эковолонтёры «Норникеля» выпустили четыре тысячи мальков сига в озеро Лумболка в Мончегорске.
11:40   В понедельник, 23 сентября, в Молодёжном центре Норильска пройдёт городской урбан-форум.

 19 сентября 2019 
17:23   В Норильске происходит паспортизация и диагностика автомобильных дорог. Обследование улично-дорожной сети проведено в полном объёме. 16:55   Дудинский порт готовится к серьёзной реконструкции причалов.
16:55   В Норильске 57 полицейских нарушили антикоррупционные законы. 16:25   В автотранспортном комплексе Заполярного транспортного филиала обновляется парк малой техники.
16:20   В течение учебного года у норильских школьников будут 37 каникулярных дней. 15:18   Кран пятого поколения. В парке перегрузочного оборудования Заполярного транспортного филиала "Норникеля" крупное пополнение - мобильный кран Liebherr LHM-420 .
15:02   Официальное предупреждение прокуратуры: мусор во дворах недопустим. 14:13   По поручению Александра Усса разработан проект закона о премировании выдающихся работников культуры края.
14:12   Прощание в Василием Григорьевичем Пашиновым состоится завтра в 14.30 в ритуальном зале Норильска. 12:31   В «Родине» пройдут кинопоказы к юбилею Красноярского края.
12:22   Педагогов допобразования приглашают в онлайн-школу анимации. 12:12   Клуб авторской песни открывает очередной творческий сезон.
11:37   Концерт, посвящённый Международному дню глухих, пройдёт в Городском центре культуры 21 сентября в 19.00. 11:16   Специалисты КДЦ им. Высоцкого обменялись опытом с коллегами-кинопрокатчиками Красноярья.
11:16   Росприроднадзор и «Норникель» договорились о сотрудничестве. 11:15   Президент Владимир Путин ознакомился с новейшими техническими наработками «Норникеля».
11:15   В крае продолжают разрабатывать законопроект о поддержке граждан, пострадавших от действий застройщиков.

 18 сентября 2019 
18:08   В структуру администрации Норильска планируется внести изменения. Их обсудили на заседании комиссии по социальной политике. 17:17   Уже завтра наши подписчики получат цветной номер «Заполярной правды»: сегодня состоялся торжественный запуск новой типографской машины.
16:57   Благотворительный фонд «69 параллель» подвёл итоги акции «Дети вместо цветов». Участниками акции стали 33 класса из школ Большого Норильска. 16:17   Для обеспечения Норильска и Таймыра продуктами краевые власти предлагают создать логистический центр.
16:09   Впервые в Норильске на крыше многоэтажки при ремонте использовали новый кровельный материал. 16:09   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате падения из окна многоэтажного дома.
14:25   До конца года удостоверения «Почётный донор» получат 22 норильчанина. 13:50   Тонну фруктов и овощей неизвестного происхождения уничтожили в Норильске.
13:28   Спикер норильского парламента Александр Пестряков: «Проблему привлечения трудовых ресурсов в Арктику невозможно решить без системной господдержки». 13:23   Арктика должна стать локомотивом роста экономики. Помогут в этом и национальные проекты.
12:33   Таймырская команда вновь стала победителем районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями. 12:15   Популярный детский писатель Юрий Кузнецов провёл в Норильске три встречи с читателями.
11:57   Музей Норильска в залах художественной галереи открывает новый творческий сезон занятий по изобразительному искусству. 11:55   Благодаря победе ЦБС в конкурсе национальных проектов в Норильске появится виртуальный концертный зал.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх