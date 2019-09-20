Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40838

20 сентября 2019, 17:48



В Музее Норильска состоялась презентация современного путеводителя «Норильск. Таймыр».

Путеводитель был создан музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска» по заказу администрации города. Предыстория его появления восходит к уже существующей практике издания подобного рода книг по другим территориям России: Камчатке, Якутии, Дальнему Востоку, Крыму и другим регионам. Однако издание о Норильске и Таймыре появилось во многом благодаря личным впечатлениям заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелевой, которая побывала на Камчатке. - Уникальность мест, самобытность территории навели меня на мысль о том, что и наш Таймыр является не менее интересным уголком страны, – делится впечатлениями Наталья Коростелева. – Поэтому, вернувшись в Норильск, я обратилась с этой идеей к руководителю Музея с предложением поддержать её. Путеводитель стал первым и пока единственным изданием, раскрывающим историко-культурный и современный туристический потенциал территории. Он включает всю новую информацию о природных и культурных достопримечательностях, рассказывает об истории освоения края, туристических возможностях, видах досуга, инфраструктуре и перспективах развития региона. Буклет проиллюстрирован фотографиями, схемами населённых пунктов, инфографикой. Путеводитель предназначен в первую очередь для тех, кто увлечён путешествиями по стране, хочет открыть для себя Заполярье, полуостров Таймыр и его промышленный центр, город Норильск. Авторами справочника стал коллектив норильских журналистов и краеведов, для которых историческая и исследовательская тема в творчестве является одной из основных. Авторы Валентина Вачаева, Татьяна Рычкова и Лариса Коробенина довольно споро, по словам единомышленников, занялись составлением путеводителя. Вне всякого сомнения, сил и уверенности в этом начинании им придал тот факт, что все они в свое время в той или иной степени имели отношение к музейному делу. Настоящим сподвижником в реализации нового для Норильска проекта стало издательство PressPass, которое уже выпустило несколько путеводителей по отдельным территориям России. Его представитель Андраник Агафонов, взяв слово на презентации, заверил собравшихся, что ему трудно передать те чувства, которые он и его коллеги испытывали, когда начали заниматься подобного рода проектами. Это, по его словам, оказалось настолько интересно и захватывающе, что почти все его единомышленники оставили новостную журналистику, чтобы продолжать рассказывать стране и всему миру о России. Путеводитель по Норильску и Таймыру вместе с территорией, которой он посвящён, уже поступил в продажу в ведущие книжные магазины Москвы «Библиоглобус», «Республика», «Москва». В обозримом будущем планируется его издание на английском языке. Денис Кожевников, фото автора.

Просмотров:161 На презентацию были приглашены не только идейные вдохновители, создатели и издатели путеводителя, но и все те, кто любит и ценит свой край, историю, а главное - видит большое будущее территории.Путеводитель был создан музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска» по заказу администрации города. Предыстория его появления восходит к уже существующей практике издания подобного рода книг по другим территориям России: Камчатке, Якутии, Дальнему Востоку, Крыму и другим регионам. Однако издание о Норильске и Таймыре появилось во многом благодаря личным впечатлениям заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелевой, которая побывала на Камчатке.- Уникальность мест, самобытность территории навели меня на мысль о том, что и наш Таймыр является не менее интересным уголком страны, – делится впечатлениями Наталья Коростелева. – Поэтому, вернувшись в Норильск, я обратилась с этой идеей к руководителю Музея с предложением поддержать её.Путеводитель стал первым и пока единственным изданием, раскрывающим историко-культурный и современный туристический потенциал территории. Он включает всю новую информацию о природных и культурных достопримечательностях, рассказывает об истории освоения края, туристических возможностях, видах досуга, инфраструктуре и перспективах развития региона. Буклет проиллюстрирован фотографиями, схемами населённых пунктов, инфографикой. Путеводитель предназначен в первую очередь для тех, кто увлечён путешествиями по стране, хочет открыть для себя Заполярье, полуостров Таймыр и его промышленный центр, город Норильск.Авторами справочника стал коллектив норильских журналистов и краеведов, для которых историческая и исследовательская тема в творчестве является одной из основных. Авторы Валентина Вачаева, Татьяна Рычкова и Лариса Коробенина довольно споро, по словам единомышленников, занялись составлением путеводителя. Вне всякого сомнения, сил и уверенности в этом начинании им придал тот факт, что все они в свое время в той или иной степени имели отношение к музейному делу.Настоящим сподвижником в реализации нового для Норильска проекта стало издательство PressPass, которое уже выпустило несколько путеводителей по отдельным территориям России. Его представитель Андраник Агафонов, взяв слово на презентации, заверил собравшихся, что ему трудно передать те чувства, которые он и его коллеги испытывали, когда начали заниматься подобного рода проектами. Это, по его словам, оказалось настолько интересно и захватывающе, что почти все его единомышленники оставили новостную журналистику, чтобы продолжать рассказывать стране и всему миру о России.Путеводитель по Норильску и Таймыру вместе с территорией, которой он посвящён, уже поступил в продажу в ведущие книжные магазины Москвы «Библиоглобус», «Республика», «Москва». В обозримом будущем планируется его издание на английском языке.Денис Кожевников, фото автора.