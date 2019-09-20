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20 сентября 2019, 17:49



Депутаты предложили возмещать бюджетникам стоимость топлива для арендованного в отпуске транспорта.

В частности, речь идёт о том, чтобы возмещать стоимость топлива тем норильчанам, которые до места отдыха добираются на арендованном автомобиле. Расчёт будет проводиться соответствующими бухгалтерскими службами по кратчайшему маршруту. Ранее такая норма распространялась только на личный транспорт. Понятно, что из Норильска на автотранспорте к месту отдыха уехать невозможно, однако многие норильчане в последнее время предпочитают добираться до конечного маршрута своего отпуска из традиционных «перевалочных пунктов» (Красноярск, Москва, Санкт-Петербург и др.) на автомобиле. Депутаты посчитали, что будет справедливым возмещать стоимость топлива не только тем, кто путешествует на личном автотранспорте, но и тем, кто его арендует. Для того чтобы воспользоваться данной нормой, необходимо будет предоставить в бухгалтерию предприятия договор аренды транспортного средства. При этом стоимость аренды возмещаться не будет. По расчётам, которые были проведены разработчиками проекта, путешествие на автомобиле зачастую обходится дешевле авиаперелётов. За основу была взята средняя стоимость бензина в РФ по данным Росстата. Поэтому дополнительных бюджетных средств для нововведения не потребуется. Члены комиссии одобрили внесение предложенных изменений. Окончательное решение будет принято на сессии городского Совета, которая состоится 24 сентября.

Просмотров:194 Вопрос внесения изменений в действующий порядок оплаты проезда в отпуск для работников бюджетной сферы и членов их семей парламентарии рассмотрели сегодня на заседании комиссии по бюджету и собственности.В частности, речь идёт о том, чтобы возмещать стоимость топлива тем норильчанам, которые до места отдыха добираются на арендованном автомобиле. Расчёт будет проводиться соответствующими бухгалтерскими службами по кратчайшему маршруту. Ранее такая норма распространялась только на личный транспорт. Понятно, что из Норильска на автотранспорте к месту отдыха уехать невозможно, однако многие норильчане в последнее время предпочитают добираться до конечного маршрута своего отпуска из традиционных «перевалочных пунктов» (Красноярск, Москва, Санкт-Петербург и др.) на автомобиле. Депутаты посчитали, что будет справедливым возмещать стоимость топлива не только тем, кто путешествует на личном автотранспорте, но и тем, кто его арендует. Для того чтобы воспользоваться данной нормой, необходимо будет предоставить в бухгалтерию предприятия договор аренды транспортного средства. При этом стоимость аренды возмещаться не будет.По расчётам, которые были проведены разработчиками проекта, путешествие на автомобиле зачастую обходится дешевле авиаперелётов. За основу была взята средняя стоимость бензина в РФ по данным Росстата. Поэтому дополнительных бюджетных средств для нововведения не потребуется.Члены комиссии одобрили внесение предложенных изменений. Окончательное решение будет принято на сессии городского Совета, которая состоится 24 сентября.