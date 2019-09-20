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20 сентября 2019, 17:54



Агентство развития Норильска возглавил Максим Миронов.

Более 10 лет он руководил одной из крупнейших коммерческих компаний Норильска, с 2018 года является советником главы города. «Перед командой агентства стоят масштабные задачи: реализация проектов мастер-плана Норильска; поддержка малого и среднего предпринимательства; поиск новых решений и разработка механизмов для привлечения инвестиций на территорию. Есть хорошая динамика развития туристического кластера «Арктический». В совместной работе агентства, администраций Норильска и Таймыра заинтересованы краевые власти. Появились внешние инвесторы, которые уже привлекли свои ресурсы для развития кластера. Хочу отметить, что Светлана Рубашкина, руководившая агентством с апреля 2018 года, разработала правильную стратегию и собрала профессиональную команду, совместно с которой были реализованы важные и полезные проекты для города. Мы настроены на эффективную работу, у нас большие планы, выполнение которых даст практические результаты для горожан», - рассказал новый директор агентства. Максим Миронов родился в Норильске, в 2004 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «подземная разработка месторождений подземных ископаемых». Через год прошёл профессиональную переподготовку по направлению «Экономика и управление» по программе «Оценка стоимости недвижимости». В 2005 году в международном институте менеджмента проходил повышение квалификации по программе «Менеджер и персонал». Прошёл обучение в московской школе управления «Сколково» по программе «Управление проектами моногородов». В 2019-м получил диплом о профессиональной подготовке в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Инновационное управление развитием территории муниципальных образований». Заканчивает обучение в магистратуре ЧОУ ВО «Московский университет им. С. Ю. Витте» по специальности «юриспруденция». Фото предоставлено АРН

Просмотров:222 Ранее Максим Миронов занимал должность заместителя директора АРН по развитию городской среды и туризма.Более 10 лет он руководил одной из крупнейших коммерческих компаний Норильска, с 2018 года является советником главы города.«Перед командой агентства стоят масштабные задачи: реализация проектов мастер-плана Норильска; поддержка малого и среднего предпринимательства; поиск новых решений и разработка механизмов для привлечения инвестиций на территорию.Есть хорошая динамика развития туристического кластера «Арктический». В совместной работе агентства, администраций Норильска и Таймыра заинтересованы краевые власти. Появились внешние инвесторы, которые уже привлекли свои ресурсы для развития кластера. Хочу отметить, что Светлана Рубашкина, руководившая агентством с апреля 2018 года, разработала правильную стратегию и собрала профессиональную команду, совместно с которой были реализованы важные и полезные проекты для города. Мы настроены на эффективную работу, у нас большие планы, выполнение которых даст практические результаты для горожан», - рассказал новый директор агентства.Максим Миронов родился в Норильске, в 2004 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «подземная разработка месторождений подземных ископаемых». Через год прошёл профессиональную переподготовку по направлению «Экономика и управление» по программе «Оценка стоимости недвижимости». В 2005 году в международном институте менеджмента проходил повышение квалификации по программе «Менеджер и персонал». Прошёл обучение в московской школе управления «Сколково» по программе «Управление проектами моногородов».В 2019-м получил диплом о профессиональной подготовке в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Инновационное управление развитием территории муниципальных образований».Заканчивает обучение в магистратуре ЧОУ ВО «Московский университет им. С. Ю. Витте» по специальности «юриспруденция».Фото предоставлено АРН