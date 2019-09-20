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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:05 В 23-й школе закончился трёхлетний ремонт системы отопления и вентиляции.
17:54 Агентство развития Норильска возглавил Максим Миронов.
17:49 Депутаты предложили возмещать бюджетникам стоимость топлива для арендованного в отпуске транспорта.
17:48 В Музее Норильска состоялась презентация современного путеводителя «Норильск. Таймыр».
16:24 Норильские полицейские вернулись из очередной служебной командировки в Чечню.
16:23 Финальные штрихи летнего благоустройства: сегодня в Норильске горожане при поддержке «Жилкомсервиса» озеленили двор.
15:30 Управление жилищного фонда меняет адрес приёма норильчан.
15:20 В субботу, 21 сентября, пройдёт традиционное массовое восхождение на гору Сокол.
15:19 Жителям Красноярского края доступна информационная система, содержащая сведения о социальных льготах.
14:57 Авиакомпания NordStar объявляет о распродаже авиабилетов на рейсы из Красноярска и Москвы.
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