Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40841

20 сентября 2019, 18:05



В 23-й школе закончился трёхлетний ремонт системы отопления и вентиляции.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы вентиляции - а нагрузка на неё была увеличена - потребовалась замена внешних кабельных линий. Также подрядчик - норильская компания «Норвент» - совместно с администрацией школы выполнили сопутствующие работы: пробили дополнительные отверстия, покрасили стены, заменили потолки, поменяли короба. Начальник УКРиС Дмитрий Самородов, контролирующий ход ремонта, отметил, что все работы велись с учётом организации учебного процесса. При этом был небольшой период, когда дети были вынуждены учиться в школах по соседству. - В прошлом году подрядчик закупил и частично смонтировал оборудование и ушёл на так называемые каникулы, чтобы ученики, и особенно - выпускники, смогли спокойно окончить учебный год в стенах родной школы, - подчеркнул он. - После того как были сданы все экзамены и проведены выпускные вечера, подрядчик снова «зашёл на объект» и продолжил работу. Дмитрий Самородов заверил, что все системы работают, и надеется, что детишкам теперь учиться более комфортно, чем раньше: нормативная температура в классах в 25 градусов тепла обеспечена. Сумма контракта - 35,4 миллиона рублей, сроки окончания работ - до 1 октября. За восемь лет - а такие масштабные работы ведутся раз в два года - аналогичные ремонты были проведены в гимназии № 1, школах № 18 и 30. Следующее учебное заведение, нуждающееся в плановой замене вентиляции, будет определено в 2020 году с периодом выполнения работ в 2021-2022-м годах. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:213 Работы велись рамках муниципальной программы «Поддержание действующих муниципальных объектов» поэтапно: в 2016-м полностью заменили систему отопления, в 2018-2019-м –вентиляцию, в течение 2019-го модернизировали тепловой пункт.Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы вентиляции - а нагрузка на неё была увеличена - потребовалась замена внешних кабельных линий. Также подрядчик - норильская компания «Норвент» - совместно с администрацией школы выполнили сопутствующие работы: пробили дополнительные отверстия, покрасили стены, заменили потолки, поменяли короба.Начальник УКРиС Дмитрий Самородов, контролирующий ход ремонта, отметил, что все работы велись с учётом организации учебного процесса. При этом был небольшой период, когда дети были вынуждены учиться в школах по соседству.- В прошлом году подрядчик закупил и частично смонтировал оборудование и ушёл на так называемые каникулы, чтобы ученики, и особенно - выпускники, смогли спокойно окончить учебный год в стенах родной школы, - подчеркнул он. - После того как были сданы все экзамены и проведены выпускные вечера, подрядчик снова «зашёл на объект» и продолжил работу.Дмитрий Самородов заверил, что все системы работают, и надеется, что детишкам теперь учиться более комфортно, чем раньше: нормативная температура в классах в 25 градусов тепла обеспечена.Сумма контракта - 35,4 миллиона рублей, сроки окончания работ - до 1 октября.За восемь лет - а такие масштабные работы ведутся раз в два года - аналогичные ремонты были проведены в гимназии № 1, школах № 18 и 30. Следующее учебное заведение, нуждающееся в плановой замене вентиляции, будет определено в 2020 году с периодом выполнения работ в 2021-2022-м годах.Фото Владимира Макушкина