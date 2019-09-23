Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40842

23 сентября 2019, 11:37



Ко Дню пожилого человека «Юбилейный» готовит праздник.

В фойе первого этажа с 18.00 начнут работать мастер-классы декоративно-прикладного творчества «Сделано с любовью» под руководством педагогов Дома детского творчества. Различные техники и направления объединят общим интересом разновозрастную аудиторию. Всё сделанное своими руками можно будет унести с собой. На первом же этаже можно будет сделать тематическое фото в «Русской избе». Праздничную концертную программу, которая начнется в 18.30, наполнят красочные танцевальные номера от хореографического ансамбля «Экспромт», своё творчество подарят маленькие воспитанники детского сада № 36 «Полянка». Перед зрителями выступят народный самодеятельный ансамбль казачьей песни «Горлица», Александр Хаджаев и Светлана Смычкова. Все времена года закружат в хороводе вместе с прекрасными женщинами из хореографического ансамбля «Кому ЗАмечательно живётся», где старшей участнице в этом году исполнилось 70 лет. Пройдёт в этот день и традиционный кулинарный конкурс «Бабушкин пирог», где зрители станут дегустаторами выпечки и определят приз зрительских симпатий. В заключение праздничной программы в 19.30 для гостей состоится показ художественного фильма «Верные друзья».

Просмотров:147 1 октября кайерканцев ждут в культурно-досуговом центре «Юбилейный», где будет организована праздничная программа, посвящённая Международному дню пожилого человека «Поёт душа, танцует осень!»В фойе первого этажа с 18.00 начнут работать мастер-классы декоративно-прикладного творчества «Сделано с любовью» под руководством педагогов Дома детского творчества. Различные техники и направления объединят общим интересом разновозрастную аудиторию. Всё сделанное своими руками можно будет унести с собой. На первом же этаже можно будет сделать тематическое фото в «Русской избе».Праздничную концертную программу, которая начнется в 18.30, наполнят красочные танцевальные номера от хореографического ансамбля «Экспромт», своё творчество подарят маленькие воспитанники детского сада № 36 «Полянка». Перед зрителями выступят народный самодеятельный ансамбль казачьей песни «Горлица», Александр Хаджаев и Светлана Смычкова. Все времена года закружат в хороводе вместе с прекрасными женщинами из хореографического ансамбля «Кому ЗАмечательно живётся», где старшей участнице в этом году исполнилось 70 лет.Пройдёт в этот день и традиционный кулинарный конкурс «Бабушкин пирог», где зрители станут дегустаторами выпечки и определят приз зрительских симпатий.В заключение праздничной программы в 19.30 для гостей состоится показ художественного фильма «Верные друзья».