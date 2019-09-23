Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40843

23 сентября 2019, 11:37



В главном чуме Таймыра открылась выставка «Бесконечно талантливый народ».

Вот и выставку, посвящённую 80-летию выдающегося нганасанского художника Мотюмяку Турдагина, в которой приняли участие творцы народа НЯ, назвали именно так. В экспозиции представлены творческие работы его сыновей – Владимира и Андрея Турдагиных, его земляков – Александра Мойбо, Владислава и Елены Яроцких, Светланы Аксёновой, Юрия Костеркина, Алексея Сованина и Александра Сигунея. Особенное место в экспозиции занимают резные произведения замечательного мастера-костореза Алексей Чунанчара. Он не только талантливый художник, но и непревзойдённый исполнитель песенного фольклора нганасан, потомственный сказитель, а его костяные работы уникальны и неповторимы. Безусловно, главным вдохновителем для молодых нганасанских художников стал Мотюмяку Турдагин - народный мастер России, первый из нганасан член Союза художников РФ, почётный гражданин Таймыра. Он создал сотни рисунков тушью и тонких непревзойдённых акварелей. Его картины экспонируются в музеях Дудинки и Норильска, Красноярска и Москвы, в Канаде, Франции и Германии. Они продолжают жизнь замечательного таймырского художника, рассказывая о его любимой тундре и о древнем народе Ня. На выставке работ самого Мотюмяку совсем немного, поскольку основная часть коллекции его картин сейчас радует жителей далекого Сахалина. А 1 октября его произведения увидят жители и гости северной столицы – Санкт-Петербурга. Фото Сергея Кашова и Наталии Русских

Просмотров:156 Знак бесконечности сопровождает нганасан во всём: это чёрный квадрат, который наносили на спину женской парки нганасанские мастерицы как знак бесконечности бытия, бесконечность сказки, начатой одним вечером, и не имеющей конца...Вот и выставку, посвящённую 80-летию выдающегося нганасанского художника Мотюмяку Турдагина, в которой приняли участие творцы народа НЯ, назвали именно так.В экспозиции представлены творческие работы его сыновей – Владимира и Андрея Турдагиных, его земляков – Александра Мойбо, Владислава и Елены Яроцких, Светланы Аксёновой, Юрия Костеркина, Алексея Сованина и Александра Сигунея.Особенное место в экспозиции занимают резные произведения замечательного мастера-костореза Алексей Чунанчара. Он не только талантливый художник, но и непревзойдённый исполнитель песенного фольклора нганасан, потомственный сказитель, а его костяные работы уникальны и неповторимы.Безусловно, главным вдохновителем для молодых нганасанских художников стал Мотюмяку Турдагин - народный мастер России, первый из нганасан член Союза художников РФ, почётный гражданин Таймыра. Он создал сотни рисунков тушью и тонких непревзойдённых акварелей. Его картины экспонируются в музеях Дудинки и Норильска, Красноярска и Москвы, в Канаде, Франции и Германии. Они продолжают жизнь замечательного таймырского художника, рассказывая о его любимой тундре и о древнем народе Ня.На выставке работ самого Мотюмяку совсем немного, поскольку основная часть коллекции его картин сейчас радует жителей далекого Сахалина. А 1 октября его произведения увидят жители и гости северной столицы – Санкт-Петербурга.Фото Сергея Кашова и Наталии Русских