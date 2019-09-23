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23 сентября 2019, 11:43



22 сентября на стадионе "Заполярник" прошёл чемпионат Норильска по быстрым шахматам.

Следующий турнир будет проходить с 3 ноября по 15 декабря каждое воскресенье на стадионе "Заполярник". Участников ждёт дисциплина "классические шахматы" с контролем времени 90 минут на партию каждому участнику. Еженедельно будет проигрываться по одному туру. Фото участников соревнований

Просмотров:172 Турнир собрал 29 участников всех районов города, самому младшему было 6 лет. Контроль времени - 15 минут на партию. После прошедших партий среди мужчин победителем стал Игорь Николаев; среди юношей - Денис Вертилецкий, среди девушек - Гульнара Гусейнова.Следующий турнир будет проходить с 3 ноября по 15 декабря каждое воскресенье на стадионе "Заполярник". Участников ждёт дисциплина "классические шахматы" с контролем времени 90 минут на партию каждому участнику. Еженедельно будет проигрываться по одному туру.Фото участников соревнований