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23 сентября 2019, 14:44

Россия начинает «Кубок Каспия» с победы.


Сборная России 22 сентября стартовала на Кубке Каспия в Астрахани. В поединке с Азербайджаном была добыта победа со счетом 2:1.
Россия завладела территорией с первых минут и в позиционных атаках раскачивала оборону соперника. Азербайджан отвечал быстрыми прорывами, завершая их то ударами, то прострелами. В таком ключе развивался этот поединок до 11-й минуты. Прямой подход не давал эффекта, и на помощь пришла блестящая атака, разыгранная на высоких скоростях в 1-2 касания всеми игроками сборной России: Руслану Кудзиеву осталось только замкнуть дальнюю штангу. А уже перед самым перерывом счёт вырос: азербайджанцы не доглядели за Артёмом Ниязовым у своих ворот: тот спокойно принял мяч и зряче пробил мимо вратаря.
После перерыва борьба ужесточилась, к 26-й минуте на двоих команды набрали 7 фолов, пять из которых - на счету гостей. Азербайджанцы могли быстро сократить отставание, но мяч ударился в каркас ворот.
За 8 минут до сирены уже оба соперника исчерпали лимит нарушений, а подопечные Алесио стали подключать пятого полевого. Наши могли утроить преимущество, когда Ниязов и Кудзиев убежали в контратаку, сделать этого не позволили на самой ленточке Хусейнли и Вассура. Основное же напряжение в эти минуты висело над владениями Замтрарадзе. На 36-й минуте последний рубеж дрогнул - Эдуардо сократил отставание, а Сергей Скорович незамедлительно взял тайм-аут.
Соперник продолжал наседать, и главный эпизод случился за семь секунд до сирены, когда дважды подряд российскую команду выручил Георгий Замтарадзе. Не без труда россияне начинают этот турнир с минимальной победы - 2:1.
Напомним, международный турнир «Кубок Каспия 2019» в Астрахани продолжается до 25 сентября. Прямые трансляции матчей можно посмотреть на канале AMFR TV на YouTube и в записи на ТК «Матч! Страна».
23 сентября
15.00 (мск). Иран - Азербайджан
В записи на канале "Матч!Страна" - 24.09.2019 - 04:10 (мск)
17.30 (мск). Казахстан - Россия
В записи на канале "Матч!Страна" - 24.09.2019 - 02:30 (мск)
25 сентября
14.00 (мск). Азербайджан - Казахстан
16.30 (мск). Россия – Иран
Фото http://www.mfcnornik.ru

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