|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:29 Проблемы с отоплением в городских квартирах устранены. За последние дни от горожан не поступило ни одной жалобы.
18:26 Продолжают нарушать. В Норильске прошел рейд «Пешеходный переход».
18:24 Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске ряд рабочих встреч с представителями муниципальной власти, а также приём граждан по личным вопросам.
17:34 Председатель ЗС Красноярского края Дмитрий Свиридов посетил Таймыр с рабочим визитом.
17:32 Навигация этого года подходит к концу. Енисейские речники завершили завоз на Диксон.
17:26 В Красноярске обсудят лучшие инклюзивные практики.
17:04 На Енисее возрождается речной туризм. Сегодня губернатор Александр Усс осмотрел пассажирский теплоход «Максим Горький».
16:29 Таймырцы выступят в столице Венгрии в музыкально-выставочной программе «Финно-угорский транзит».
16:29 В выходные на автодороге Норильск - Талнах погиб мотоциклист.
16:26 В Норильской художественной галерее открылась выставка, посвящённая 80-летию со дня рождения нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх