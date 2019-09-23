Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40846

23 сентября 2019, 15:29



Норильчане смогут задать свои вопросы руководителям учреждений здравоохранения.

Руководители поликлиник, межрайонной, городской и детской больниц, стоматологии, начальник местного отдела министерства здравоохранения Красноярского края расскажут о доступности и качестве оказания медицинской помощи, а также о текущей деятельности учреждений в формате вопрос-ответ. Начало встречи в 17:00.

Просмотров:110 Третья в этом году встреча с врачами состоится в ближайшую среду, 25 сентября, по адресу: Ленинский проспект, 20а, конференц-зал публичной библиотеки.Руководители поликлиник, межрайонной, городской и детской больниц, стоматологии, начальник местного отдела министерства здравоохранения Красноярского края расскажут о доступности и качестве оказания медицинской помощи, а также о текущей деятельности учреждений в формате вопрос-ответ. Начало встречи в 17:00.