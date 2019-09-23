Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40847

23 сентября 2019, 15:40



«Единство» выполнило рекультивацию земель, расположенных вдоль магистральной трассы ВОЛС Новый Уренгой - Норильск.

Окончанию важного этапа по поддержанию окружающей среды предшествовал целый комплекс технических и экологических работ, сообщает пресс-служба «Норникеля». В соответствии с действующим законодательством были проведены инженерно-экологические изыскания для определения необходимого комплекса работ по рекультивации земель. По итогам изысканий разработан проект с выбором направления рекультивации и описанием наиболее действенных технических и биологических этапов. Расположение объекта - трасса ВОЛС Новый Уренгой – Норильск - определило уникальность проведения работ. Почва на Крайнем Севере отличается чувствительностью к нарушению растительного покрова. Особую важность здесь приобретает правильность соблюдения технологических процессов рекультивации и их осуществление уже с учетом климатических условий, сложившихся в сезон проведения биологической рекультивации. Сам процесс восстановления нарушенных земель начался задолго до наступления теплого периода. На техническом этапе рекультивации осуществлялся комплекс работ по подготовке к посеву: разбор валежника и планировка почвенного покрова. Эти работы были проведены в 2018 году. В холодный период подрядчик – компания ООО «Барс» осуществила доставку материалов и оборудования до мест работ на специально изготовленном под условия ведения рекультивации снегоболотоходе, прошедшем первые производственные испытания и показавшим правильность и необходимость заложенных технических решений. Верно выстроенная последовательность технологических операций и логистических решений позволила в сжатые сроки провести все необходимые работы. Закономерный итог этих работ – появление сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв. Фото "Норникеля"

Просмотров:141 Рабочая комиссия по вопросам рекультивации земельных участков на территории Туруханского района подписала акт приёмки-сдачи у ООО «Единство» восстановленных земель после проведённых необходимых обследований и замеров.Окончанию важного этапа по поддержанию окружающей среды предшествовал целый комплекс технических и экологических работ, сообщает пресс-служба «Норникеля». В соответствии с действующим законодательством были проведены инженерно-экологические изыскания для определения необходимого комплекса работ по рекультивации земель. По итогам изысканий разработан проект с выбором направления рекультивации и описанием наиболее действенных технических и биологических этапов.Расположение объекта - трасса ВОЛС Новый Уренгой – Норильск - определило уникальность проведения работ. Почва на Крайнем Севере отличается чувствительностью к нарушению растительного покрова. Особую важность здесь приобретает правильность соблюдения технологических процессов рекультивации и их осуществление уже с учетом климатических условий, сложившихся в сезон проведения биологической рекультивации.Сам процесс восстановления нарушенных земель начался задолго до наступления теплого периода. На техническом этапе рекультивации осуществлялся комплекс работ по подготовке к посеву: разбор валежника и планировка почвенного покрова. Эти работы были проведены в 2018 году. В холодный период подрядчик – компания ООО «Барс» осуществила доставку материалов и оборудования до мест работ на специально изготовленном под условия ведения рекультивации снегоболотоходе, прошедшем первые производственные испытания и показавшим правильность и необходимость заложенных технических решений.Верно выстроенная последовательность технологических операций и логистических решений позволила в сжатые сроки провести все необходимые работы. Закономерный итог этих работ – появление сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв.Фото "Норникеля"