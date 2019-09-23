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23 сентября 2019, 16:13



Асфальтировка-2019 успешно подошла к финалу: «Норильскавтодор» одобрил более 190 000 м2 отремонтированного покрытия дорог и тротуаров.

- Работы, выполненные с отступлением от конкретных параметров, не принимались и не оплачивались. Подрядчики либо их переделывают, либо остаются без оплаты. Бывает, что в погоне за объёмами они работают на неподготовленном либо влажном основании при неподходящей погоде. Подчеркну: это подрядчик делает на свой страх и риск – если показатели выдержаны не будут, работы не примем. Укладывать асфальт в дождь, на переувлажнённое основание, нельзя. Единственное исключение - работы в период паводка там, где иначе невозможно устранить угрозу ДТП или повреждения автомобилей. Но и это временная мера, - отметил он. В 2019 году на выполнение ремонтов всех дорог и улиц запланировано более 760 миллионов рублей. Сейчас проводится замена асфальта во дворах города: этим летом планировалось заменить 73 000 м2 по двум программам, на сегодня осталась территория пяти дворов. По одной из программ из запланированного объёма в 28 417,50 м2 ремонта дворовых территорий домов и проездов к ним выполнено 24 341 м2 (86%). По другой, по субсидиям УЖКХ и программе «Формирование комфортной городской среды», из запланированного объёма в 45 000 м2 на сегодняшний день выполнено 41 071 м2 (91%). Уложиться подрядчики должны до 30 сентября, когда завершатся контракты. Напомним, по договору с администрацией начать работы подрядчики должны были 1 июня, но по факту погода дала рабочим выйти на объекты не раньше 10 июня. Помимо этого, продолжается ремонт тротуаров на площади 9 248 м2 (сейчас подрядчик работает на ул. Кирова) и бортовых камней (протяжённостью 5 258 м). Большой объём работ в этом году проделали и по ямочному ремонту, в настоящее время из 45 000 м2, запланированных на лето, осталось около 2 000 м2, но они будут выполнены традиционно перед остановкой завода по производству асфальта. «Остановлен он будет по погоде, а пока подрядчикам ещё нужен материал», - заключил Александр Аношкин. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:88 Вся эта площадь прошла лабораторные испытания, о чём выданы протоколы, подтверждающие качество выполненных работ. Как пояснил Александр Аношкин, и.о. начальника «Норильскавтодора», в первую очередь оценивается коэффициент уплотнения и влагонасыщения нового покрытия.- Работы, выполненные с отступлением от конкретных параметров, не принимались и не оплачивались. Подрядчики либо их переделывают, либо остаются без оплаты. Бывает, что в погоне за объёмами они работают на неподготовленном либо влажном основании при неподходящей погоде. Подчеркну: это подрядчик делает на свой страх и риск – если показатели выдержаны не будут, работы не примем. Укладывать асфальт в дождь, на переувлажнённое основание, нельзя. Единственное исключение - работы в период паводка там, где иначе невозможно устранить угрозу ДТП или повреждения автомобилей. Но и это временная мера, - отметил он.В 2019 году на выполнение ремонтов всех дорог и улиц запланировано более 760 миллионов рублей. Сейчас проводится замена асфальта во дворах города: этим летом планировалось заменить 73 000 м2 по двум программам, на сегодня осталась территория пяти дворов. По одной из программ из запланированного объёма в 28 417,50 м2 ремонта дворовых территорий домов и проездов к ним выполнено 24 341 м2 (86%). По другой, по субсидиям УЖКХ и программе «Формирование комфортной городской среды», из запланированного объёма в 45 000 м2 на сегодняшний день выполнено 41 071 м2 (91%). Уложиться подрядчики должны до 30 сентября, когда завершатся контракты. Напомним, по договору с администрацией начать работы подрядчики должны были 1 июня, но по факту погода дала рабочим выйти на объекты не раньше 10 июня.Помимо этого, продолжается ремонт тротуаров на площади 9 248 м2 (сейчас подрядчик работает на ул. Кирова) и бортовых камней (протяжённостью 5 258 м). Большой объём работ в этом году проделали и по ямочному ремонту, в настоящее время из 45 000 м2, запланированных на лето, осталось около 2 000 м2, но они будут выполнены традиционно перед остановкой завода по производству асфальта.«Остановлен он будет по погоде, а пока подрядчикам ещё нужен материал», - заключил Александр Аношкин.Фото Владимира Макушкина