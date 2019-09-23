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23 сентября 2019, 16:26



В Норильской художественной галерее открылась выставка, посвящённая 80-летию со дня рождения нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.

Биография художника - отдельная тема, которую интересно изучать, поскольку о его жизни, становлении и развитии мы можем судить в основном по газетно-журнальным статьям, которые носят публицистический, а не автобиографический характер. Достоверно известно, что в течение трёх лет в детстве Мотюмяку учился в школе-интернате для одарённых детей северян, сейчас это гимназия № 4, вместе с другими знаменитостями - будущим художником Борисом Молчановым, поэтессой Огдо Аксёновой. Оканчивал Мотюмяку школу в Волочанке, где его способности заметила школьная учительница, а позднее самобытность нганасанского юноши оценил и художник РСФСР Владимир Мешков. Кстати, творчество Владимира Мешкова тоже можно увидеть в лекционном зале НХГ на выставке «Красноярская палитра», посвящённой 80-летию края. Одарённого начинающего художника приняли в знаменитую на весь мир Суриковку - Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова, но проучился он всего год. По словам Мотюмяку, ему было тесно в четырёх стенах, его манила тундра. Василий Мороз, заместитель директора Музея Норильска, говорит: - Мотюмяку Турдагин с реалистичной точностью передаёт в своих работах быт нганасан, их повседневные занятия, ритуалы, неповторимую красоту тундры. И если Красноярск гордится Суриковым, то Таймыр вправе гордиться Мотюмяку Турдагиным. - Эти уникальные работы должен увидеть каждый норильчанин, чтобы во всей полноте ощутить всю многогранность, хрупкость Севера, глубокую житейскую философию народов, живущих на Таймыре, - резюмировала Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике. На открытии выставки присутствовал и сын художника Андрей Турдагин. Как и его именитый родитель, Андрей работает в основном в графической технике, реже – акварелью, делает зарисовки из жизни кочевых нганасан. Выставка работ Мотюмяку Турдагина будет работать до 27 октября. Телефон для справок 43-35-68 Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:92 В фондах музея Норильска хранится 56 работ художника. Практически все они, выполненные в различных художественных техниках - акварель, пастель, графика, -представлены на выставке. Люди, однажды увидевшие его работы, отмечают их невероятную наполненность и глубину. Интересно, что уже после смерти художника появляются всё новые факты и легенды о нём, которые трудно опровергнуть и трудно доказать. Так, его современники и друзья утверждали, что художник черпал своё вдохновение от общения с предками, которых он видел в цветных снах.Биография художника - отдельная тема, которую интересно изучать, поскольку о его жизни, становлении и развитии мы можем судить в основном по газетно-журнальным статьям, которые носят публицистический, а не автобиографический характер. Достоверно известно, что в течение трёх лет в детстве Мотюмяку учился в школе-интернате для одарённых детей северян, сейчас это гимназия № 4, вместе с другими знаменитостями - будущим художником Борисом Молчановым, поэтессой Огдо Аксёновой. Оканчивал Мотюмяку школу в Волочанке, где его способности заметила школьная учительница, а позднее самобытность нганасанского юноши оценил и художник РСФСР Владимир Мешков. Кстати, творчество Владимира Мешкова тоже можно увидеть в лекционном зале НХГ на выставке «Красноярская палитра», посвящённой 80-летию края. Одарённого начинающего художника приняли в знаменитую на весь мир Суриковку - Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова, но проучился он всего год. По словам Мотюмяку, ему было тесно в четырёх стенах, его манила тундра.Василий Мороз, заместитель директора Музея Норильска, говорит:- Мотюмяку Турдагин с реалистичной точностью передаёт в своих работах быт нганасан, их повседневные занятия, ритуалы, неповторимую красоту тундры. И если Красноярск гордится Суриковым, то Таймыр вправе гордиться Мотюмяку Турдагиным.- Эти уникальные работы должен увидеть каждый норильчанин, чтобы во всей полноте ощутить всю многогранность, хрупкость Севера, глубокую житейскую философию народов, живущих на Таймыре, - резюмировала Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике.На открытии выставки присутствовал и сын художника Андрей Турдагин. Как и его именитый родитель, Андрей работает в основном в графической технике, реже – акварелью, делает зарисовки из жизни кочевых нганасан.Выставка работ Мотюмяку Турдагина будет работать до 27 октября. Телефон для справок 43-35-68Фото Дениса Кожевникова