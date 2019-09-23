Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40851

23 сентября 2019, 16:29



В выходные на автодороге Норильск - Талнах погиб мотоциклист.

Полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства происшествия.

Просмотров:291 Дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи на талнахской автодороге. По предварительной версии, 29-летний водитель, управляя мотоциклом марки «Иж», без мотошлема и специальной экипировки, неверно выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате мотоцикл вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет. Водитель от полученных травм скончался на месте.Полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства происшествия.