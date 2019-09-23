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23 сентября 2019, 16:29



Таймырцы выступят в столице Венгрии в музыкально-выставочной программе «Финно-угорский транзит».

В рамках музыкально-выставочной программы члены делегации развернут выставку детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков» и выставку декоративно-прикладного творчества таймырских мастеров, представят этнографический фильм «Вепсы. В созвучии с природой» и подарят зрителям своё выступление. Кроме того, таймырцы посетят кафедру финно-угроведения Института венгерского и финно-угорского языкознания Университета имени Этвеша Лоранда, выступят в местной гимназии и станут участниками экскурсии по Будапешту. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:89 Творческая делегация Таймыра примет участие в музыкально-выставочной программе, посвящённой международному году языков коренных народов, открытие которой состоится завтра, 24 сентября, в Будапеште, сообщается на портале taimyr24.ru.В рамках музыкально-выставочной программы члены делегации развернут выставку детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков» и выставку декоративно-прикладного творчества таймырских мастеров, представят этнографический фильм «Вепсы. В созвучии с природой» и подарят зрителям своё выступление.Кроме того, таймырцы посетят кафедру финно-угроведения Института венгерского и финно-угорского языкознания Университета имени Этвеша Лоранда, выступят в местной гимназии и станут участниками экскурсии по Будапешту.Фото Дениса Кожевникова