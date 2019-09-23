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23 сентября 2019, 17:04



На Енисее возрождается речной туризм. Сегодня губернатор Александр Усс осмотрел пассажирский теплоход «Максим Горький».

«Для нас это действительно большое историческое событие, начало большого пути, - подчеркнул губернатор Красноярского края. - Это старт и возобновление традиционных маршрутов, которые когда-то были визитной карточкой Красноярска, а с другой стороны, приносили дополнительное развитие на берега Енисея для многих населённых пунктов, задействованных в круизах. Я благодарю команду теплохода за то, что она сумела провести судно таким сложным путем: впервые «Максим Горький» преодолел эти шесть тысяч километров, включая Северный морской путь и енисейские пороги. Думаю, что он здесь приживётся». Глава региона также добавил, что реализация проекта станет стимулом для развития и культуры, и инфраструктуры городов и районов, стоящих на Енисее, и положительным образом скажется на уровне занятости населения. У людей, живущих на Енисее, появится возможность для расширения рынка сбыта продукции исконно сибирских народных промыслов и ремёсел. Уже сейчас крупнейший круизный оператор России, которому принадлежит судно, совместно с краевым агентством по развитию туризма и министерством транспорта края разрабатывает туристический маршрут на север региона. Добавим также, что для развития туризма регион планирует заказать заводу Санкт-Петербурга строительство двух круизных лайнеров вместимостью около 220 пассажиров. Средства на эти цели заложены в бюджете края. В связи с тем что больше половины промышленных и жизненно важных грузов в регионе доставляется сегодня именно водным путём, в ближайшие годы руководство региона уделит особое внимание обновлению пассажирского и грузового речного флота, а также развитию инфраструктуры Северного морского пути. Фото Вадим Кофман

Просмотров:74 На днях судно пришло в Красноярск по Северному морскому пути через Дудинку из Санкт-Петербурга.«Для нас это действительно большое историческое событие, начало большого пути, - подчеркнул губернатор Красноярского края. - Это старт и возобновление традиционных маршрутов, которые когда-то были визитной карточкой Красноярска, а с другой стороны, приносили дополнительное развитие на берега Енисея для многих населённых пунктов, задействованных в круизах. Я благодарю команду теплохода за то, что она сумела провести судно таким сложным путем: впервые «Максим Горький» преодолел эти шесть тысяч километров, включая Северный морской путь и енисейские пороги. Думаю, что он здесь приживётся».Глава региона также добавил, что реализация проекта станет стимулом для развития и культуры, и инфраструктуры городов и районов, стоящих на Енисее, и положительным образом скажется на уровне занятости населения. У людей, живущих на Енисее, появится возможность для расширения рынка сбыта продукции исконно сибирских народных промыслов и ремёсел.Уже сейчас крупнейший круизный оператор России, которому принадлежит судно, совместно с краевым агентством по развитию туризма и министерством транспорта края разрабатывает туристический маршрут на север региона.Добавим также, что для развития туризма регион планирует заказать заводу Санкт-Петербурга строительство двух круизных лайнеров вместимостью около 220 пассажиров. Средства на эти цели заложены в бюджете края.В связи с тем что больше половины промышленных и жизненно важных грузов в регионе доставляется сегодня именно водным путём, в ближайшие годы руководство региона уделит особое внимание обновлению пассажирского и грузового речного флота, а также развитию инфраструктуры Северного морского пути.Фото Вадим Кофман