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23 сентября 2019, 17:26



В Красноярске обсудят лучшие инклюзивные практики.

«Я надеюсь, что в этом году мы обсудим не только проблемы интеграции и инклюзии в образовании, но и внедрение этих практик в более широкую общественную жизнь. Чтобы люди с особыми потребностями могли не только учиться, но и общаться, дружить, развиваться без преград и барьеров», — поделилась Надежда Болсуновская. В первый день участники рассказывали об удачных инклюзивных проектах. Одним из примеров стал «Зелёный марафон» от Сбербанка. Забег проходит уже несколько лет в разных городах России, а в этом году состоялся отдельный инклюзивный старт. Кроме того, в Красноярске медали для участников забега изготовили в инклюзивном лагере «Трудово», где людей с особыми потребностями обучают рабочим специальностям, которые помогут интегрироваться в жизнь. В день проведения «Зелёного марафона» организовали Арт-пространство «Трудово» — это большая детская зона, где работали ребята с инвалидностью — делали попкорн, сладкую вату, наносили аквагрим.

Просмотров:55 Сегодня, 23 сентября, в краевой столице стартовал Форум инклюзивных практик. В течение двух дней специалисты в области образования, соцполитики, крупные корпорации будут обсуждать наиболее удачные наработки. Открылся форум выступлением Надежды Болсуновской, руководителя движения «Право на счастье».«Я надеюсь, что в этом году мы обсудим не только проблемы интеграции и инклюзии в образовании, но и внедрение этих практик в более широкую общественную жизнь. Чтобы люди с особыми потребностями могли не только учиться, но и общаться, дружить, развиваться без преград и барьеров», — поделилась Надежда Болсуновская.В первый день участники рассказывали об удачных инклюзивных проектах. Одним из примеров стал «Зелёный марафон» от Сбербанка. Забег проходит уже несколько лет в разных городах России, а в этом году состоялся отдельный инклюзивный старт. Кроме того, в Красноярске медали для участников забега изготовили в инклюзивном лагере «Трудово», где людей с особыми потребностями обучают рабочим специальностям, которые помогут интегрироваться в жизнь. В день проведения «Зелёного марафона» организовали Арт-пространство «Трудово» — это большая детская зона, где работали ребята с инвалидностью — делали попкорн, сладкую вату, наносили аквагрим.