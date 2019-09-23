Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40855
23 сентября 2019, 17:32

Навигация этого года подходит к концу. Енисейские речники завершили завоз на Диксон.


15 сентября суда Енисейского речного пароходства завершили доставку грузов на Диксон. Навигация в самый северный посёлок Красноярского края прошла своевременно, и весь заявленный объём, порядка 8 тысяч тонн каменного угля, был доставлен.
Навигация на Диксон имеет свои особенности. От Дудинки до Диксона по Енисею флот пароходства проходит 680 километров, из них на 570 километрах действуют правила морского судоходства. В связи с этим флот, работающий в морских условиях, имеет усиленные корпуса, оснащён соответствующим навигационным оборудованием и эксплуатируются экипажами, прошедшими подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса.
Всего в рамках северного завоза в населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в этом году речники доставили порядка 15 тысяч тонн грузов.
Напомним, что в условиях Крайнего Севера снабжение предприятий ЖКХ, бюджетных учреждений, жителей частного сектора топливно-энергетическими ресурсами – важнейшая задача при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Предприятия Красноярского транспортного узла - Красноярский речной порт, Лесосибирский порт и Енисейское речное пароходство - под управлением компании ООО «Норникель – ЕРП» выполнили эту задачу, обеспечив северные территории Красноярского края всем необходимым для зимнего сезона 2019/20.
Фото с официального портала ЕРП
Просмотров:57
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 23 сентября 2019 
18:29   Проблемы с отоплением в городских квартирах устранены. За последние дни от горожан не поступило ни одной жалобы. 18:26   Продолжают нарушать. В Норильске прошел рейд «Пешеходный переход».
18:24   Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске ряд рабочих встреч с представителями муниципальной власти, а также приём граждан по личным вопросам. 17:34   Председатель ЗС Красноярского края Дмитрий Свиридов посетил Таймыр с рабочим визитом.
17:32   Навигация этого года подходит к концу. Енисейские речники завершили завоз на Диксон. 17:26   В Красноярске обсудят лучшие инклюзивные практики.
17:04   На Енисее возрождается речной туризм. Сегодня губернатор Александр Усс осмотрел пассажирский теплоход «Максим Горький». 16:29   Таймырцы выступят в столице Венгрии в музыкально-выставочной программе «Финно-угорский транзит».
16:29   В выходные на автодороге Норильск - Талнах погиб мотоциклист. 16:26   В Норильской художественной галерее открылась выставка, посвящённая 80-летию со дня рождения нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.
16:13   Асфальтировка-2019 успешно подошла к финалу: «Норильскавтодор» одобрил более 190 000 м2 отремонтированного покрытия дорог и тротуаров. 15:40   «Единство» выполнило рекультивацию земель, расположенных вдоль магистральной трассы ВОЛС Новый Уренгой - Норильск.
15:29   Норильчане смогут задать свои вопросы руководителям учреждений здравоохранения. 14:44   Россия начинает «Кубок Каспия» с победы.
11:43   22 сентября на стадионе "Заполярник" прошёл чемпионат Норильска по быстрым шахматам. 11:37   В главном чуме Таймыра открылась выставка «Бесконечно талантливый народ».
11:37   Ко Дню пожилого человека «Юбилейный» готовит праздник.

 20 сентября 2019 
18:05   В 23-й школе закончился трёхлетний ремонт системы отопления и вентиляции. 17:54   Агентство развития Норильска возглавил Максим Миронов.
17:49   Депутаты предложили возмещать бюджетникам стоимость топлива для арендованного в отпуске транспорта. 17:48   В Музее Норильска состоялась презентация современного путеводителя «Норильск. Таймыр».
16:24   Норильские полицейские вернулись из очередной служебной командировки в Чечню. 16:23   Финальные штрихи летнего благоустройства: сегодня в Норильске горожане при поддержке «Жилкомсервиса» озеленили двор.
15:30   Управление жилищного фонда меняет адрес приёма норильчан. 15:20   В субботу, 21 сентября, пройдёт традиционное массовое восхождение на гору Сокол.
15:19   Жителям Красноярского края доступна информационная система, содержащая сведения о социальных льготах. 14:57   Авиакомпания NordStar объявляет о распродаже авиабилетов на рейсы из Красноярска и Москвы.
14:40   Госавтоинспекторы провели уроки безопасности уже в 12 школах Большого Норильска. 13:46   В выходные в Норильске госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход».
13:45   Сегодня в Норильске стартует Спартакиада школьников. 13:45   Кинокомплекс «Родина» принимает участие в международном форуме «Кино Экспо».
13:44   Норильчан приглашают к участию во всероссийском историческом квесте «Глубина». 12:09   После годичного ремонта в порт Дудинки прибыл ледокол «Авраамий Завенягин».
12:05   Звание лучшей артистки балета России досталось красноярской балерине. 11:42   Эковолонтёры «Норникеля» выпустили четыре тысячи мальков сига в озеро Лумболка в Мончегорске.
11:40   В понедельник, 23 сентября, в Молодёжном центре Норильска пройдёт городской урбан-форум.

 19 сентября 2019 
17:23   В Норильске происходит паспортизация и диагностика автомобильных дорог. Обследование улично-дорожной сети проведено в полном объёме. 16:55   Дудинский порт готовится к серьёзной реконструкции причалов.
16:55   В Норильске 57 полицейских нарушили антикоррупционные законы. 16:25   В автотранспортном комплексе Заполярного транспортного филиала обновляется парк малой техники.
16:20   В течение учебного года у норильских школьников будут 37 каникулярных дней. 15:18   Кран пятого поколения. В парке перегрузочного оборудования Заполярного транспортного филиала "Норникеля" крупное пополнение - мобильный кран Liebherr LHM-420 .
15:02   Официальное предупреждение прокуратуры: мусор во дворах недопустим. 14:13   По поручению Александра Усса разработан проект закона о премировании выдающихся работников культуры края.
14:12   Прощание в Василием Григорьевичем Пашиновым состоится завтра в 14.30 в ритуальном зале Норильска. 12:31   В «Родине» пройдут кинопоказы к юбилею Красноярского края.
12:22   Педагогов допобразования приглашают в онлайн-школу анимации. 12:12   Клуб авторской песни открывает очередной творческий сезон.
11:37   Концерт, посвящённый Международному дню глухих, пройдёт в Городском центре культуры 21 сентября в 19.00. 11:16   Специалисты КДЦ им. Высоцкого обменялись опытом с коллегами-кинопрокатчиками Красноярья.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх