Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40855

23 сентября 2019, 17:32



Навигация этого года подходит к концу. Енисейские речники завершили завоз на Диксон.

Навигация на Диксон имеет свои особенности. От Дудинки до Диксона по Енисею флот пароходства проходит 680 километров, из них на 570 километрах действуют правила морского судоходства. В связи с этим флот, работающий в морских условиях, имеет усиленные корпуса, оснащён соответствующим навигационным оборудованием и эксплуатируются экипажами, прошедшими подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса. Всего в рамках северного завоза в населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в этом году речники доставили порядка 15 тысяч тонн грузов. Напомним, что в условиях Крайнего Севера снабжение предприятий ЖКХ, бюджетных учреждений, жителей частного сектора топливно-энергетическими ресурсами – важнейшая задача при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Предприятия Красноярского транспортного узла - Красноярский речной порт, Лесосибирский порт и Енисейское речное пароходство - под управлением компании ООО «Норникель – ЕРП» выполнили эту задачу, обеспечив северные территории Красноярского края всем необходимым для зимнего сезона 2019/20. Фото с официального портала ЕРП

Просмотров:57 15 сентября суда Енисейского речного пароходства завершили доставку грузов на Диксон. Навигация в самый северный посёлок Красноярского края прошла своевременно, и весь заявленный объём, порядка 8 тысяч тонн каменного угля, был доставлен.Навигация на Диксон имеет свои особенности. От Дудинки до Диксона по Енисею флот пароходства проходит 680 километров, из них на 570 километрах действуют правила морского судоходства. В связи с этим флот, работающий в морских условиях, имеет усиленные корпуса, оснащён соответствующим навигационным оборудованием и эксплуатируются экипажами, прошедшими подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса.Всего в рамках северного завоза в населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в этом году речники доставили порядка 15 тысяч тонн грузов.Напомним, что в условиях Крайнего Севера снабжение предприятий ЖКХ, бюджетных учреждений, жителей частного сектора топливно-энергетическими ресурсами – важнейшая задача при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Предприятия Красноярского транспортного узла - Красноярский речной порт, Лесосибирский порт и Енисейское речное пароходство - под управлением компании ООО «Норникель – ЕРП» выполнили эту задачу, обеспечив северные территории Красноярского края всем необходимым для зимнего сезона 2019/20.Фото с официального портала ЕРП