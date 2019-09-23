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23 сентября 2019, 17:34



Председатель ЗС Красноярского края Дмитрий Свиридов посетил Таймыр с рабочим визитом.

В частности, речь шла о программе переселения по четырёхстороннему соглашению, действие которой заканчивается в 2020 году. Как пояснил спикер Заксобрания, сейчас готовится обращение в адрес федерального руководства о необходимости продления программы: «Я думаю, эту поддержку мы получим, ведь программа переселения несёт очень серьёзную социальную нагрузку. Это один из важнейших элементов в обновлении трудовых ресурсов на территории. Кроме того, люди, отработавшие на Крайнем Севере долгое время, должны иметь право уехать в районы с более благоприятным климатом». Участники совещания также обсудили необходимость скорейшего определения источников финансирования на строительство школы в посёлке Хета с тем, чтобы в ближайшее время приступить к организации торгов по определению подрядных организаций. Напомним, сейчас школа находится в деревянном здании, не соответствующем нормам надзорных органов, она сильно устарела и морально, и физически. Были затронуты темы возможности присвоения Хатангскому аэропорту имени почётного гражданина Таймыра – Николая Андреевича Фокина, а также - выделения финансирования из краевого бюджета на создание муниципального телевидения. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:66 В ходе визита председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов принял участие в рабочем совещании с руководством Таймыра, где ознакомился с ситуацией в районе и пообещал оказать содействие и поддержку в решении ряда вопросов.В частности, речь шла о программе переселения по четырёхстороннему соглашению, действие которой заканчивается в 2020 году. Как пояснил спикер Заксобрания, сейчас готовится обращение в адрес федерального руководства о необходимости продления программы:«Я думаю, эту поддержку мы получим, ведь программа переселения несёт очень серьёзную социальную нагрузку. Это один из важнейших элементов в обновлении трудовых ресурсов на территории. Кроме того, люди, отработавшие на Крайнем Севере долгое время, должны иметь право уехать в районы с более благоприятным климатом».Участники совещания также обсудили необходимость скорейшего определения источников финансирования на строительство школы в посёлке Хета с тем, чтобы в ближайшее время приступить к организации торгов по определению подрядных организаций. Напомним, сейчас школа находится в деревянном здании, не соответствующем нормам надзорных органов, она сильно устарела и морально, и физически.Были затронуты темы возможности присвоения Хатангскому аэропорту имени почётного гражданина Таймыра – Николая Андреевича Фокина, а также - выделения финансирования из краевого бюджета на создание муниципального телевидения.Фото Дениса Кожевникова