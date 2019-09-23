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23 сентября 2019, 18:24



Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске ряд рабочих встреч с представителями муниципальной власти, а также приём граждан по личным вопросам.

Один из основных вопросов, которые, по словам Дмитрия Свиридова, в первую очередь хотелось бы решить в пользу норильчан – это реализация программы переселения. В 2021 году четырёхстороннее соглашение, которое регулирует механизм финансирования программы, заканчивает своё действие, и уже сейчас очень важно определить дальнейшие действия северян с тем, чтобы привлечь федеральную власть к участию в этом процессе. Второй очень важный, по мнению Дмитрия Свиридова, момент – возобновление в городе жилищного строительства. Председатель Заксобрания края отметил, что в этом направлении власти города вплотную подошли к решению о возведении на ростверках в районе улицы 50 лет Октября новых девятиэтажек. Денежные вложения в этот проект составляют порядка миллиарда рублей, и то же подразумевают федеральное участие. - К сожалению, дома в Норильске с годами новее не становятся, – сказал Дмитрий Свиридов. – Тем важнее для нас, северян, приложить максимум усилий для того, чтобы как можно скорее и в правильном русле решить комплекс вопросов, связанных с жилищным строительством. Этой же темы в той или иной степени касались и обращения, с которыми на приём к председателю краевого Законодательного собрания пришли норильчане. Речь шла о предоставлении служебного жилья и помещений по коммерческому найму, помощь в улучшении жилищных условий. Случаем одной из посетительниц, оказавшейся в сложной жизненной ситуацией, Дмитрий Свиридов занялся в индивидуальном порядке.

Просмотров:14 Дмитрий Свиридов напомнил о том, что сейчас все муниципалитеты работают над бюджетами следующего цикла, поэтому вполне закономерно, что именно в данный момент прошло совещание с руководителями Норильска, на котором удалось обсудить целый ряд вопросов, требующих безотлагательного решения и корректировки накануне формирования бюджета города на период 2020–2022 годов.Один из основных вопросов, которые, по словам Дмитрия Свиридова, в первую очередь хотелось бы решить в пользу норильчан – это реализация программы переселения. В 2021 году четырёхстороннее соглашение, которое регулирует механизм финансирования программы, заканчивает своё действие, и уже сейчас очень важно определить дальнейшие действия северян с тем, чтобы привлечь федеральную власть к участию в этом процессе.Второй очень важный, по мнению Дмитрия Свиридова, момент – возобновление в городе жилищного строительства. Председатель Заксобрания края отметил, что в этом направлении власти города вплотную подошли к решению о возведении на ростверках в районе улицы 50 лет Октября новых девятиэтажек. Денежные вложения в этот проект составляют порядка миллиарда рублей, и то же подразумевают федеральное участие.- К сожалению, дома в Норильске с годами новее не становятся, – сказал Дмитрий Свиридов. – Тем важнее для нас, северян, приложить максимум усилий для того, чтобы как можно скорее и в правильном русле решить комплекс вопросов, связанных с жилищным строительством.Этой же темы в той или иной степени касались и обращения, с которыми на приём к председателю краевого Законодательного собрания пришли норильчане. Речь шла о предоставлении служебного жилья и помещений по коммерческому найму, помощь в улучшении жилищных условий. Случаем одной из посетительниц, оказавшейся в сложной жизненной ситуацией, Дмитрий Свиридов занялся в индивидуальном порядке.