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23 сентября 2019, 18:26

Продолжают нарушать. В Норильске прошел рейд «Пешеходный переход».


Рейд, который состоялся в Норильске в эти выходные, показал, что автомобилисты продолжают нарушать ПДД и создавать опасные ситуации на улицах и дорогах города. Автоинспекторы составили более 70 административных материалов. Пять водителей было привлечено к административной ответственности за то, что они не пропустили пешеходов через нерегулируемый пешеходный переход. Восемь «забыли» пристегнуться ремнями безопасности. Четверо проигнорировали требования ПДД об использовании ремней безопасности во время перевозки детей в транспорте. На двух пешеходов были составлены административные протоколы за переход проезжей части на запрещающий сигнал пешеходного светофора.
Нарушителей среди пешеходов было намного меньше. Однако статистика правонарушений за восемь месяцев 2019 года по-прежнему говорит о том, что пешеходы чаще нарушают ПДД, чем водители: 350 привлечённых к административной ответственности пешеходов против 270 водителей. Очень часто пешеходы, рискуя своей жизнью, выходят на проезжую часть, не убедившись в собственной безопасности либо торопясь перебежать дорогу перед близко идущим транспортом. Также пешие участники движения норовят перейти проезжую часть на красный сигнал светофора. Этим частенько грешат студенты.
Тем не менее рейдовое мероприятие показало, что автомобилисты стали бдительнее и чаще всего при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу притормаживают и пропускают горожан.
Фото Ирины Яринской
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