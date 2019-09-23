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23 сентября 2019, 18:29

Проблемы с отоплением в городских квартирах устранены. За последние дни от горожан не поступило ни одной жалобы.


С момента запуска отопления до 20 сентября в администрацию города Норильска и УЖКХ поступило 26 обращений норильчан об отсутствии тепла в квартире. Все жалобы проверены, проблемы в системе устранены.
Анатолий Береговских, замначальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства по энергетике – главный энергетик Норильска, отметил разницу между подключением объектов к системе теплоснабжения, о котором докладывают энергетики на своих планёрках, и неработающих отопительных приборах в конкретных квартирах:
- Система отопления непроста, бывает масса локальных причин для отсутствия тепла в той или иной квартире. Управляющие компании запускают по 200 домов единовременно, и сделать это безукоризненно очень сложно. К тому же не всегда хватает трудовых ресурсов, чтобы устранить проблему в каждом доме, подъезде или квартире в короткие сроки. Так что горожанам приходится ждать, и мы надеемся на их понимание. Сложившаяся в этом году ситуация бывает, наверное, ежегодно: после запуска системы требуется до недели на её отладку. Мы стараемся всё запустить как можно скорее – в этом году, кстати, запуск прошёл на пару дней раньше запланированного.
Норильчанам стоит знать, что «Правила предоставления коммунальных услуг» дают коммунальщикам на устранение проблем с отоплением 16 часов.
Анатолий Береговских подчеркнул, что только актированная запись о температуре в квартире является достаточным основанием для перерасчета: жалобы в УЖКХ или на сайт администрации по закону таковыми не являются. Порядок фиксации услуги с нарушением у каждого жителя прописан в договоре управления.
Он также напомнил про понятие температурного графика, согласно которому, если за окном только +6 С, температура в теплоносителях – 39 градусов. Отсюда – слегка тёплые радиаторы в квартирах, совершенно при этом нормативные.
«Правильно – измерять температуру воздуха в жилом помещении, а не радиаторов или стояка», - пояснил Анатолий Береговских.

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