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24 сентября 2019, 10:10



Вопрос – ответ. Завтра состоится очередная встреча руководителей норильских учреждений здравоохранения с населением.

Третья в этом году встреча с врачами состоится 25 сентября в конференц-зале публичной библиотеки по адресу: Ленинский проспект, 20а. Начало в 17.00. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:148 Прийти и задать свои вопросы могут все желающие. Главврачи поликлиник и больниц, начальник местного отдела министерства здравоохранения Красноярского края расскажут о доступности и качестве оказания медицинской помощи, а также о текущей деятельности учреждений.Третья в этом году встреча с врачами состоится 25 сентября в конференц-зале публичной библиотеки по адресу: Ленинский проспект, 20а. Начало в 17.00.Фото Владимира Макушкина