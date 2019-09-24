Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40861

24 сентября 2019, 10:26



Специалисты краевого центра психолого-медико-социального сопровождения готовы помочь норильчанам.

25-27 сентября специалисты краевого центра психолого-медико-социального сопровождения в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» проведут консультации для родителей в Норильске и Дудинке. Они ответят на вопросы, связанные с образованием детей. Услуги родителям (законным представителям) окажут на безвозмездной основе опытные и высококвалифицированные специалисты: директор КЦПМСС, учитель-логопед Леонид Олегович Шаповаленко и руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии, учитель-дефектолог Екатерина Олеговна Болбат. Приглашаются родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, детей с проблемами в поведении, граждане, желающие принять в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:164 25-27 сентября специалисты краевого центра психолого-медико-социального сопровождения в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» проведут консультации для родителей в Норильске и Дудинке. Они ответят на вопросы, связанные с образованием детей.Услуги родителям (законным представителям) окажут на безвозмездной основе опытные и высококвалифицированные специалисты: директор КЦПМСС, учитель-логопед Леонид Олегович Шаповаленко и руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии, учитель-дефектолог Екатерина Олеговна Болбат.Приглашаются родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, детей с проблемами в поведении, граждане, желающие принять в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие.Фото Дениса Кожевникова