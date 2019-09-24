Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40862

24 сентября 2019, 10:56



В Норильске разыскивается 14-летняя школьница.

Рост девушки 160 см, среднего телосложения, волосы обесцвеченные. Была в кофте серого цвета, голубых джинсах и кроссовках. Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 02 или 340202.

Просмотров:1198 Анастасия Зверева находилась в стационаре детской больницы. Вечером 15 сентября ушла из медучреждения. Позже она по телефону сообщила, что жива, здорова, однако домой не возвращается.Рост девушки 160 см, среднего телосложения, волосы обесцвеченные. Была в кофте серого цвета, голубых джинсах и кроссовках.Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 02 или 340202.