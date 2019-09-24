Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40863

24 сентября 2019, 12:08



32-летний норильчанин предстанет перед судом за вождение подшофе.

С начала 2019 года норильские полицейские задержали более 234 нетрезвых водителей; в отношении водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, возбуждено 18 уголовных дел.

Просмотров:156 Дорожные полицейские остановили на талнахской трассе автомобиль «Хонда». Водитель оказался пьян. Оказалось, что нетрезвым он сел за руль не впервые. В августе 2018 года его уже наказывали за это в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Теперь же ему придётся отвечать перед законом по статье 264.1 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.С начала 2019 года норильские полицейские задержали более 234 нетрезвых водителей; в отношении водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, возбуждено 18 уголовных дел.