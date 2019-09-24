Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40864

24 сентября 2019, 14:18



Норильск стал участником региональной программы памяти о жертвах политических репрессий.

В основе события - выставка «История ГУЛАГа. Система и жертвы». За 27 лет существования ГУЛАГа через лагеря, колонии и тюрьмы прошли около двадцати миллионов человек, каждый десятый остался там навечно. Экспозиция представляет хронологию событий с первых лет советской власти и до конца 1950-х годов, основные этапы функционирования системы лагерей, статистические данные об общем количестве заключённых в разные периоды. Масштаб системы лагерей подчеркивает интерактивная карта ГУЛАГа, на которую нанесены 550 лагерных образований с географическими, историческими и экономическими сведениями о каждом объекте. Особое место в экспозиции занимают воспоминания очевидцев эпохи – узников лагерей и членов их семей, на которых непосредственно отразились репрессии, сообщили сотрудники норильского музея. Открытие выставки состоится 27 сентября в 18.00. Также Музей истории ГУЛАГа разработал для знакомства со сложными страницами истории XX века Урок Памяти. Он пройдёт для старшеклассников и студентов 27 сентября в 16.00 в Молодёжном центре (ул. Советская, 9а). Организаторы уверены, что знание о процессах, происходивших в обществе в 1920-1950-е годы, позволяет составить комплексное понимание прошлого и представление о пути формирования современной культуры нашей страны. При помощи видеоинтервью, упражнений и интерактивных форматов участники обсудят значение темы массовых репрессий для сегодняшнего дня. Урок Памяти проведёт Алексей Трубин, сотрудник образовательного центра Музея истории ГУЛАГа. 28 сентября в 14.00 в PolArt-резиденции (ул. Богдана Хмельницкого, 1) пройдёт мастер-класс «Что помнит город». Алексей Трубин, расскажет о том, как узнать о прошлом улицы, дома или какого-то городского объекта; как сохранить память о событии, человеке, объекте; как изучать город и как о нём рассказывать; как разработать квест по городскому ориентированию; для чего нужны музеи, памятники и мемориальные таблички. В этот же день в 17.00 в Музее Норильска пройдёт лекция «Лагерная культура в СССР и природа политического террора в советской России». Лектор - Илья Удовенко, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа. 29 сентября в 14.00 норильчан приглашают в Норильский городской архив (ул. Мира, 1а) на мастер-класс «Основы поиска информации о репрессированных родственниках». Здесь можно будет узнать о практике поиска информации о репрессированных родственниках в архивах России и стран бывшего СССР, об опыте взаимодействия с органами власти, отделами записи актов гражданского состояния и другими структурами, которые могут помочь в восстановлении истории семьи. Мастер-класс проведёт Мария Лоцманова, специалист Центра документации Музея истории ГУЛАГа. Завершит цикл мероприятий кинопоказ проекта «Мой ГУЛАГ», цель которого создание архива видеоинтервью людей, прошедших через репрессии и ГУЛАГ. Илья Удовенко покажет наиболее интересные фрагменты рабочих материалов и расскажет о том, как можно принять участие в развитии проекта. Кинопоказ состоится в Музее Норильска. Начало в 17.00. Вход на все события свободный. Для участия в мастер-классах требуется предварительная регистрация. Подробнее по телефону 46-52-78.

Просмотров:116 С 27 по 29 сентября в нашем городе пройдут выставки, кинопоказы и мастер-классы, организованные в рамках просветительской и образовательной программы Музеем истории ГУЛАГа, Фондом памяти и Музеем Норильска. Цель проекта, участниками которого стали ещё Архангельск, Ульяновск и Сыктывкар, - распространение знаний об истории репрессий и сохранение памяти о жертвах.В основе события - выставка «История ГУЛАГа. Система и жертвы». За 27 лет существования ГУЛАГа через лагеря, колонии и тюрьмы прошли около двадцати миллионов человек, каждый десятый остался там навечно. Экспозиция представляет хронологию событий с первых лет советской власти и до конца 1950-х годов, основные этапы функционирования системы лагерей, статистические данные об общем количестве заключённых в разные периоды.Масштаб системы лагерей подчеркивает интерактивная карта ГУЛАГа, на которую нанесены 550 лагерных образований с географическими, историческими и экономическими сведениями о каждом объекте. Особое место в экспозиции занимают воспоминания очевидцев эпохи – узников лагерей и членов их семей, на которых непосредственно отразились репрессии, сообщили сотрудники норильского музея. Открытие выставки состоится 27 сентября в 18.00.Также Музей истории ГУЛАГа разработал для знакомства со сложными страницами истории XX века Урок Памяти. Он пройдёт для старшеклассников и студентов 27 сентября в 16.00 в Молодёжном центре (ул. Советская, 9а). Организаторы уверены, что знание о процессах, происходивших в обществе в 1920-1950-е годы, позволяет составить комплексное понимание прошлого и представление о пути формирования современной культуры нашей страны. При помощи видеоинтервью, упражнений и интерактивных форматов участники обсудят значение темы массовых репрессий для сегодняшнего дня. Урок Памяти проведёт Алексей Трубин, сотрудник образовательного центра Музея истории ГУЛАГа.28 сентября в 14.00 в PolArt-резиденции (ул. Богдана Хмельницкого, 1) пройдёт мастер-класс «Что помнит город». Алексей Трубин, расскажет о том,как узнать о прошлом улицы, дома или какого-то городского объекта; как сохранить память о событии, человеке, объекте; как изучать город и как о нём рассказывать; как разработать квест по городскому ориентированию; для чего нужны музеи, памятники и мемориальные таблички.В этот же день в 17.00 в Музее Норильска пройдёт лекция «Лагерная культура в СССР и природа политического террора в советской России». Лектор - Илья Удовенко, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа.29 сентября в 14.00 норильчан приглашают в Норильский городской архив (ул. Мира, 1а) на мастер-класс «Основы поиска информации о репрессированных родственниках».Здесь можно будет узнать о практике поиска информации о репрессированных родственниках в архивах России и стран бывшего СССР, об опыте взаимодействия с органами власти, отделами записи актов гражданского состояния и другими структурами, которые могут помочь в восстановлении истории семьи. Мастер-класс проведёт Мария Лоцманова, специалист Центра документации Музея истории ГУЛАГа.Завершит цикл мероприятий кинопоказ проекта «Мой ГУЛАГ», цель которого создание архива видеоинтервью людей, прошедших через репрессии и ГУЛАГ. Илья Удовенко покажет наиболее интересные фрагменты рабочих материалов и расскажет о том, как можно принять участие в развитии проекта. Кинопоказ состоится в Музее Норильска. Начало в 17.00.Вход на все события свободный. Для участия в мастер-классах требуется предварительная регистрация. Подробнее по телефону 46-52-78.