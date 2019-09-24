Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40865

24 сентября 2019, 14:58



Опубликована программа международной научно-практической конференции, которая пройдёт в Норильске.

Конференция откроется пленарным заседанием «Арктика сегодня», после чего работа начнётся в трёх секциях - «Сохранение гео- и биоразнообразия Аркики», «Развитие городской среды в условиях Арктики», «История освоения Арктики». На конференции выступят представители научного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Салехарда, Красноярска, Норильска, Дудинки. Среди докладчиков и зарубежные гости – из Канады и Голландии. Более подробную информацию об участниках конференции, о фильмах, планируемых к показу, а также программу можно найти на сайтах kit-norilsk.ru и arnorilsk.ru. Для участия в работе секций и посещения кинопоказов необходимо зарегистрироваться по ссылке arnorilsk.timepad.ru/events/. Организаторы события - Агентство развития Норильска в партнёрстве с Клубом исследователей Таймыра, Норильским государственным индустриальным институтом, Объединённой дирекцией заповедников Таймыра, кинокомплексом «Родина» при поддержке администрации города и компании «Норникель».

Просмотров:110 Конференция «Освоение Арктики: природа, город, человек» продлится с 27 по 29 сентября. Деловой площадкой станет Норильский государственный индустриальный институт. В «Родине» запланировано проведение просветительской программы. За три дня кинотеатр покажет шесть фильмов, объединённых темой Севера. После каждого кинопоказа состоятся творческие встречи с авторами фильмов.Конференция откроется пленарным заседанием «Арктика сегодня», после чего работа начнётся в трёх секциях - «Сохранение гео- и биоразнообразия Аркики», «Развитие городской среды в условиях Арктики», «История освоения Арктики». На конференции выступят представители научного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Салехарда, Красноярска, Норильска, Дудинки. Среди докладчиков и зарубежные гости – из Канады и Голландии.Более подробную информацию об участниках конференции, о фильмах, планируемых к показу, а также программу можно найти на сайтах kit-norilsk.ru и arnorilsk.ru.Для участия в работе секций и посещения кинопоказов необходимо зарегистрироваться по ссылке arnorilsk.timepad.ru/events/.Организаторы события - Агентство развития Норильска в партнёрстве с Клубом исследователей Таймыра, Норильским государственным индустриальным институтом, Объединённой дирекцией заповедников Таймыра, кинокомплексом «Родина» при поддержке администрации города и компании «Норникель».