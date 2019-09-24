Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40866

24 сентября 2019, 15:42



Вчера сборная России по мини-футболу провела поединок с Казахстаном на Кубке Каспия.

Как и накануне, российская дружина с первых минут заставила соперника обороняться. С близкого расстояния открыть счёт у Ивана Милованова не получилось, плотным ударом со штрафного отметился Николай Шистеров. Почти все наши атаки носили позиционный характер, и оптимального решения, как забить, не находилось. На 14-й минуте впервые подключился к наступательным действиям Казахстана вратарь Игита, и по итогам этой комбинации Оразов пробил в штангу. До перерыва счёт так и не был открыт. Во втором тайме Казахстан стал атаковать чаще и опаснее, работы у Николая Балашова прибавилось. На 28-й минуте в очередной рейд выдвинулся Игита, соперник допустил ошибку в передаче, и Артём Антошкин ударом со своей половины открыл счёт. Давление казахов росло - значительная часть второго тайма прошла с их преимуществом. Здесь вновь можно выделить уверенную игру Николая Балашова, который в целом ряде эпизодов россиян выручал. Но на 37-й минуте и он оказался бессилен, когда с угла площадки забил Кнауб - 1:1. Российская дружина бросилась вперёд, но времени оставалось мало. В итоге - ничья. Уже завтра россиянам предстоит сыграть с командой Ирана (игра пройдёт в 16.30 (по московскому времени). Фото http://www.mfcnornik.ru

Просмотров:85 В составе сборной России появились Николай Балашов, он занял место в воротах, полевые игроки Арсер Багиров и Ришат Котляров, которые отмечали дебют в главной команде.Как и накануне, российская дружина с первых минут заставила соперника обороняться. С близкого расстояния открыть счёт у Ивана Милованова не получилось, плотным ударом со штрафного отметился Николай Шистеров. Почти все наши атаки носили позиционный характер, и оптимального решения, как забить, не находилось. На 14-й минуте впервые подключился к наступательным действиям Казахстана вратарь Игита, и по итогам этой комбинации Оразов пробил в штангу. До перерыва счёт так и не был открыт.Во втором тайме Казахстан стал атаковать чаще и опаснее, работы у Николая Балашова прибавилось. На 28-й минуте в очередной рейд выдвинулся Игита, соперник допустил ошибку в передаче, и Артём Антошкин ударом со своей половины открыл счёт.Давление казахов росло - значительная часть второго тайма прошла с их преимуществом. Здесь вновь можно выделить уверенную игру Николая Балашова, который в целом ряде эпизодов россиян выручал. Но на 37-й минуте и он оказался бессилен, когда с угла площадки забил Кнауб - 1:1. Российская дружина бросилась вперёд, но времени оставалось мало. В итоге - ничья.Уже завтра россиянам предстоит сыграть с командой Ирана (игра пройдёт в 16.30 (по московскому времени).Фото http://www.mfcnornik.ru