Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40867

24 сентября 2019, 15:44



В Норильске до 25 сентября проходит мероприятие «Арсенал».

Стражи порядка напоминают норильчанам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Более подробную информацию можно узнать, обратившись к участковому по месту жительства, а также по телефону отдела участковых уполномоченных полиции 22-30-14. Информацию о незаконно хранящемся оружии или боеприпасах можно также сообщать в дежурную часть в любое время суток по телефонам: 102, 47-24-01.

Просмотров:90 Цель операции – предупреждение и раскрытие преступлений, совершённых с применением огнестрельного оружия, выявление фактов незаконного хранения, пресечение перевозки оружия, боеприпасов, предотвращение угрозы совершения террористических актов, сообщили в Отделе МВД России по Норильску. Участковые уполномоченные полиции и сотрудники угрозыска проверяют условия хранения гражданского охотничьего оружия по месту жительства владельцев, в том числе сейфы, в которых оно хранится. На маршрутах патрулирования нарядов ДПС дорожные полицейские выявляют незаконную перевозку оружия и боеприпасов к нему.Стражи порядка напоминают норильчанам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Более подробную информацию можно узнать, обратившись к участковому по месту жительства, а также по телефону отдела участковых уполномоченных полиции 22-30-14. Информацию о незаконно хранящемся оружии или боеприпасах можно также сообщать в дежурную часть в любое время суток по телефонам: 102, 47-24-01.