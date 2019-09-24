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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:14 Проект зоны отдыха на Михайличенко и обновление спортплощадки на Советской обсудили на урбан-форуме.
16:13 В санатории «Заполярье» в Сочи прошёл юбилейный X корпоративный турнир «Норникеля» по баскетболу.
15:44 В Норильске до 25 сентября проходит мероприятие «Арсенал».
15:42 Вчера сборная России по мини-футболу провела поединок с Казахстаном на Кубке Каспия.
14:58 Опубликована программа международной научно-практической конференции, которая пройдёт в Норильске.
14:18 Норильск стал участником региональной программы памяти о жертвах политических репрессий.
12:08 32-летний норильчанин предстанет перед судом за вождение подшофе.
10:56 В Норильске разыскивается 14-летняя школьница.
10:26 Специалисты краевого центра психолого-медико-социального сопровождения готовы помочь норильчанам.
10:10 Вопрос – ответ. Завтра состоится очередная встреча руководителей норильских учреждений здравоохранения с населением.
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