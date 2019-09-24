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24 сентября 2019, 18:05



Старт нового политического сезона в Норильске принёс хорошую новость для работников бюджетной сферы.

Председатель городского совета Александр Пестряков отметил: - При формировании бюджета города в прошлом году мы предполагали повышение в рамках инфляционных изменений именно в этом размере, и теперь уже в октябрьских расчётных листах люди увидят, что их фактические доходы подросли.

Просмотров:315 На первой после каникул сессии городского совета норильские парламентарии утвердили размеры окладов должностных лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальные должности в связи с повышением заработной платы работников бюджетной сферы на 4,3% с 1 октября. Средства на индексацию заработной платы будут предоставлены бюджетам муниципальных образований всего региона в виде субсидий.Председатель городского совета Александр Пестряков отметил:- При формировании бюджета города в прошлом году мы предполагали повышение в рамках инфляционных изменений именно в этом размере, и теперь уже в октябрьских расчётных листах люди увидят, что их фактические доходы подросли.