Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40871

24 сентября 2019, 18:07



Одним из главных вопросов 15-й сессии была корректировка городского бюджета на 2019 год.

Помимо этого, дополнительные бюджетные средства в размере 50,6 млн рублей выделяются информационному центру «Норильские новости» - в том числе 2,4 млн рублей на расходы, связанные с монтажом и запуском нового типографского оборудования. «Норильскавтодор» получит 18,2 млн рублей на выполнение предписания о возврате средств в краевой бюджет, а финансовое управление администрации - 30 млн рублей на исполнение судебных решений. В общей сложности расходы бюджета увеличатся на 64,1 млн рублей. По итогам проведённой корректировки его основные параметры на 2019 год выглядят следующим образом: доходы – 18 млрд 390,1 млн рублей; расходы – 19 млрд 492,1 млн рублей; дефицит – 1 млрд 102 млн рублей. Также парламентарии внесли изменения в ряд действующих местных нормативно-правовых актов – для приведения их в соответствие с федеральным и краевым законодательством. В частности, были утверждены новое положение о жилых помещениях маневренного фонда и положение о публичных слушаниях, скорректированы правила землепользования и застройки, изменены границы зоны природного ландшафта в районе рудника «Медвежий ручей» для дальнейшего развития предприятия в рамках проекта «Южный кластер». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:290 Внесение изменений в главный финансовый документ обусловлено увеличением расходов. 49,9 млн рублей потребовалось добавить на подпрограмму «Обслуживание муниципального транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы». При этом 36,4 млн рублей предлагается перераспределить по части организации перевозок на маршрутах с низким пассажиропотоком в связи с пересмотром нормативов субсидирования и 13,5 млн рублей выделить дополнительно.Помимо этого, дополнительные бюджетные средства в размере 50,6 млн рублей выделяются информационному центру «Норильские новости» - в том числе 2,4 млн рублей на расходы, связанные с монтажом и запуском нового типографского оборудования. «Норильскавтодор» получит 18,2 млн рублей на выполнение предписания о возврате средств в краевой бюджет, а финансовое управление администрации - 30 млн рублей на исполнение судебных решений.В общей сложности расходы бюджета увеличатся на 64,1 млн рублей. По итогам проведённой корректировки его основные параметры на 2019 год выглядят следующим образом: доходы – 18 млрд 390,1 млн рублей; расходы – 19 млрд 492,1 млн рублей; дефицит – 1 млрд 102 млн рублей.Также парламентарии внесли изменения в ряд действующих местных нормативно-правовых актов – для приведения их в соответствие с федеральным и краевым законодательством. В частности, были утверждены новое положение о жилых помещениях маневренного фонда и положение о публичных слушаниях, скорректированы правила землепользования и застройки, изменены границы зоны природного ландшафта в районе рудника «Медвежий ручей» для дальнейшего развития предприятия в рамках проекта «Южный кластер».Фото Владимира Макушкина