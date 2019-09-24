Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40871
24 сентября 2019, 18:07

Одним из главных вопросов 15-й сессии была корректировка городского бюджета на 2019 год.


Внесение изменений в главный финансовый документ обусловлено увеличением расходов. 49,9 млн рублей потребовалось добавить на подпрограмму «Обслуживание муниципального транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы». При этом 36,4 млн рублей предлагается перераспределить по части организации перевозок на маршрутах с низким пассажиропотоком в связи с пересмотром нормативов субсидирования и 13,5 млн рублей выделить дополнительно.
Помимо этого, дополнительные бюджетные средства в размере 50,6 млн рублей выделяются информационному центру «Норильские новости» - в том числе 2,4 млн рублей на расходы, связанные с монтажом и запуском нового типографского оборудования. «Норильскавтодор» получит 18,2 млн рублей на выполнение предписания о возврате средств в краевой бюджет, а финансовое управление администрации - 30 млн рублей на исполнение судебных решений.
В общей сложности расходы бюджета увеличатся на 64,1 млн рублей. По итогам проведённой корректировки его основные параметры на 2019 год выглядят следующим образом: доходы – 18 млрд 390,1 млн рублей; расходы – 19 млрд 492,1 млн рублей; дефицит – 1 млрд 102 млн рублей.
Также парламентарии внесли изменения в ряд действующих местных нормативно-правовых актов – для приведения их в соответствие с федеральным и краевым законодательством. В частности, были утверждены новое положение о жилых помещениях маневренного фонда и положение о публичных слушаниях, скорректированы правила землепользования и застройки, изменены границы зоны природного ландшафта в районе рудника «Медвежий ручей» для дальнейшего развития предприятия в рамках проекта «Южный кластер».
Фото Владимира Макушкина
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10:26   Специалисты краевого центра психолого-медико-социального сопровождения готовы помочь норильчанам. 10:10   Вопрос – ответ. Завтра состоится очередная встреча руководителей норильских учреждений здравоохранения с населением.

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17:32   Навигация этого года подходит к концу. Енисейские речники завершили завоз на Диксон. 17:26   В Красноярске обсудят лучшие инклюзивные практики.
17:04   На Енисее возрождается речной туризм. Сегодня губернатор Александр Усс осмотрел пассажирский теплоход «Максим Горький». 16:29   Таймырцы выступят в столице Венгрии в музыкально-выставочной программе «Финно-угорский транзит».
16:29   В выходные на автодороге Норильск - Талнах погиб мотоциклист. 16:26   В Норильской художественной галерее открылась выставка, посвящённая 80-летию со дня рождения нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.
16:13   Асфальтировка-2019 успешно подошла к финалу: «Норильскавтодор» одобрил более 190 000 м2 отремонтированного покрытия дорог и тротуаров. 15:40   «Единство» выполнило рекультивацию земель, расположенных вдоль магистральной трассы ВОЛС Новый Уренгой - Норильск.
15:29   Норильчане смогут задать свои вопросы руководителям учреждений здравоохранения. 14:44   Россия начинает «Кубок Каспия» с победы.
11:43   22 сентября на стадионе "Заполярник" прошёл чемпионат Норильска по быстрым шахматам. 11:37   В главном чуме Таймыра открылась выставка «Бесконечно талантливый народ».
11:37   Ко Дню пожилого человека «Юбилейный» готовит праздник.

 20 сентября 2019 
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17:49   Депутаты предложили возмещать бюджетникам стоимость топлива для арендованного в отпуске транспорта. 17:48   В Музее Норильска состоялась презентация современного путеводителя «Норильск. Таймыр».
16:24   Норильские полицейские вернулись из очередной служебной командировки в Чечню. 16:23   Финальные штрихи летнего благоустройства: сегодня в Норильске горожане при поддержке «Жилкомсервиса» озеленили двор.
15:30   Управление жилищного фонда меняет адрес приёма норильчан. 15:20   В субботу, 21 сентября, пройдёт традиционное массовое восхождение на гору Сокол.
15:19   Жителям Красноярского края доступна информационная система, содержащая сведения о социальных льготах. 14:57   Авиакомпания NordStar объявляет о распродаже авиабилетов на рейсы из Красноярска и Москвы.
14:40   Госавтоинспекторы провели уроки безопасности уже в 12 школах Большого Норильска. 13:46   В выходные в Норильске госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход».
13:45   Сегодня в Норильске стартует Спартакиада школьников. 13:45   Кинокомплекс «Родина» принимает участие в международном форуме «Кино Экспо».
13:44   Норильчан приглашают к участию во всероссийском историческом квесте «Глубина».




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