Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40872

24 сентября 2019, 18:15



В новый сезон - с «Фабио». В Норильском Заполярном театре драмы к новому творческому сезону заменили кресла и напольное покрытие в зрительном зале.

- Поскольку мы работаем с грантом «Культура малой Родины», предполагающим поддержку театров и укрепление их материально-технической базы, нам разрешили заменить на грантовые средства и кресла, - комментирует и.о. директора Норильского Заполярного театра драмы Ирина Куцая. Был проведен конкурс на определение подрядчика, который выиграла самарская компания, занимающаяся профессиональным изготовлением театральных кресел. - Мы выбрали эскиз, который называется «Фабио-9», выбрали цвет подлокотников, обивочной ткани. Проведена была колоссальная работа, которую начала еще Светлана Гергарт, директор театра, уехавшая из Норильска, - говорит Ирина Куцая. - Подрядчики прислали нам одно кресло в качестве образца, мы его одобрили, и тогда началось изготовление 551 кресла для нашего зала. Сроки выполнения работ, конечно, затянуты. Возможно, потому, что груз доставляли по Енисею. Но к открытию сезона мы всё успели. Новые места для зрителей выполнены из цельного бука с серой велюровой обивкой, выглядят очень торжественно. Цена контракта на театральные кресла составила 2,882 миллиона рублей, а напольное покрытие обошлось в 1,18 миллиона. Напольное покрытие заменили и в гримёрках, но это уже было сделано на собственные средства театра. - Конечно, нам бы хотелось много чего обновить в театре, но здесь все зависит от финансирования, - отмечает и.о. директора. - Свои пожелания мы озвучиваем министерству культуры Красноярского края: нам хотелось бы обновить и фойе театра, и гардероб, и лестничные клетки, которые уже требуют реконструкции. Кровлю тоже необходимо ремонтировать. Будем надеяться, что в крае нас услышат и в скором будущем наши мечты воплотятся в жизнь. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:291 Тема обновления зрительного зала в театре началась с необходимости замены изношенного напольного покрытия. И тут встал вопрос демонтажа старых кресел, которые такой стресс вряд ли выдержали бы. Кресла, отслужившие 17 лет, тоже нуждались в замене.- Поскольку мы работаем с грантом «Культура малой Родины», предполагающим поддержку театров и укрепление их материально-технической базы, нам разрешили заменить на грантовые средства и кресла, - комментирует и.о. директора Норильского Заполярного театра драмы Ирина Куцая.Был проведен конкурс на определение подрядчика, который выиграла самарская компания, занимающаяся профессиональным изготовлением театральных кресел.- Мы выбрали эскиз, который называется «Фабио-9», выбрали цвет подлокотников, обивочной ткани. Проведена была колоссальная работа, которую начала еще Светлана Гергарт, директор театра, уехавшая из Норильска, - говорит Ирина Куцая. - Подрядчики прислали нам одно кресло в качестве образца, мы его одобрили, и тогда началось изготовление 551 кресла для нашего зала. Сроки выполнения работ, конечно, затянуты. Возможно, потому, что груз доставляли по Енисею. Но к открытию сезона мы всё успели.Новые места для зрителей выполнены из цельного бука с серой велюровой обивкой, выглядят очень торжественно. Цена контракта на театральные кресла составила 2,882 миллиона рублей, а напольное покрытие обошлось в 1,18 миллиона.Напольное покрытие заменили и в гримёрках, но это уже было сделано на собственные средства театра.- Конечно, нам бы хотелось много чего обновить в театре, но здесь все зависит от финансирования, - отмечает и.о. директора. - Свои пожелания мы озвучиваем министерству культуры Красноярского края: нам хотелось бы обновить и фойе театра, и гардероб, и лестничные клетки, которые уже требуют реконструкции. Кровлю тоже необходимо ремонтировать. Будем надеяться, что в крае нас услышат и в скором будущем наши мечты воплотятся в жизнь.Фото Владимира Макушкина