Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40873

24 сентября 2019, 18:49



На мемориальном комплексе «Норильская Голгофа» завершились работы по благоустройству.

Поскольку заниматься всеми объектами мемориального комплекса одновременно из-за короткого лета невозможно, косметический ремонт коснулся часовни и деревянной звонницы на входе. Звонницу обработали антисептиком. Также приведена в порядок территория мемориального комплекса, покрашены бордюры. На стенах часовни обновили штукатурное покрытие, в отдельных местах покрашена кирпичная кладка стен. По словам главного специалиста отдела благоустройства горхоза Анвара Низамутдинова, рассматривалась возможность подремонтировать еще и памятник полякам. Хозяйственников смущала ржавчина, стекающая с металлических элементов конструкции на белое основание и оставляющая большие разводы. Предлагалось перекрасить основание в более тёмный, ближе к жёлтому оттенок, однако этому воспротивились историки. Поэтому предложено разобрать памятник, обработать металлические части противокоррозийным раствором и заново его собрать. Предложение рассматривается специалистами, а пока ремонтные работы с остальными объектами мемориального комплекса перенесены на следующий год. Денис Кожевников, фото автора.

Просмотров:256 Работы велись на муниципальные средства, курировало их управление городского хозяйства администрации Норильска.Поскольку заниматься всеми объектами мемориального комплекса одновременно из-за короткого лета невозможно, косметический ремонт коснулся часовни и деревянной звонницы на входе. Звонницу обработали антисептиком. Также приведена в порядок территория мемориального комплекса, покрашены бордюры. На стенах часовни обновили штукатурное покрытие, в отдельных местах покрашена кирпичная кладка стен.По словам главного специалиста отдела благоустройства горхоза Анвара Низамутдинова, рассматривалась возможность подремонтировать еще и памятник полякам. Хозяйственников смущала ржавчина, стекающая с металлических элементов конструкции на белое основание и оставляющая большие разводы. Предлагалось перекрасить основание в более тёмный, ближе к жёлтому оттенок, однако этому воспротивились историки. Поэтому предложено разобрать памятник, обработать металлические части противокоррозийным раствором и заново его собрать. Предложение рассматривается специалистами, а пока ремонтные работы с остальными объектами мемориального комплекса перенесены на следующий год.Денис Кожевников, фото автора.