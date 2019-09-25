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25 сентября 2019, 10:50

Несколько фигур ландшафтного дизайна украсят Норильск.


Ориентировочно в ноябре тематические топиар-фигуры займут своё место на площади Памяти Героев, бульваре Влюбленных и в сквере Пушкина.
Топиаринг – один из древнейших видов садово-парковых искусств. Буквально – фигурная стрижка деревьев и кустарников, которым можно придать форму различных персонажей от фигур людей до архитектурных объектов.
Идея украсить заполярный Норильск топиар-фигурами родилась вследствие определённой, по мнению норильчан, нехватки живости и разнообразия на улицах города, немногочисленности малых архитектурных форм, украшающих городскую среду. Чтобы уточнить замысел, администрация Норильска провела социальный опрос на улицах Норильска, в результате которого были выяснены предпочтения горожан в выборе персонажей и мест установки фигур.
Таким образом, место возле загса займёт двухметровая композиция молодой пары с сердцем, сквер Пушкина украсит фигура под названием «Карета» размером около 2,5 метра, композиция «Победа» и «Звезда» будут установлены на площади Памяти Героев.
По словам главного специалиста отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации Норильска Анвара Низамутдинова, топиар-фигуры будут установлены сразу по прибытию в Норильск и простоят всю зиму. За это время у специалистов горхоза будет возможность понаблюдать, как искусственные фигуры поведут себя в суровых северных условиях.
Содержать топиар-фигур в течение зимы будет управление городского хозяйства.

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15:30   Управление жилищного фонда меняет адрес приёма норильчан. 15:20   В субботу, 21 сентября, пройдёт традиционное массовое восхождение на гору Сокол.
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14:40   Госавтоинспекторы провели уроки безопасности уже в 12 школах Большого Норильска. 13:46   В выходные в Норильске госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход».
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