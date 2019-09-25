Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40874

25 сентября 2019, 10:50



Несколько фигур ландшафтного дизайна украсят Норильск.

Топиаринг – один из древнейших видов садово-парковых искусств. Буквально – фигурная стрижка деревьев и кустарников, которым можно придать форму различных персонажей от фигур людей до архитектурных объектов. Идея украсить заполярный Норильск топиар-фигурами родилась вследствие определённой, по мнению норильчан, нехватки живости и разнообразия на улицах города, немногочисленности малых архитектурных форм, украшающих городскую среду. Чтобы уточнить замысел, администрация Норильска провела социальный опрос на улицах Норильска, в результате которого были выяснены предпочтения горожан в выборе персонажей и мест установки фигур. Таким образом, место возле загса займёт двухметровая композиция молодой пары с сердцем, сквер Пушкина украсит фигура под названием «Карета» размером около 2,5 метра, композиция «Победа» и «Звезда» будут установлены на площади Памяти Героев. По словам главного специалиста отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации Норильска Анвара Низамутдинова, топиар-фигуры будут установлены сразу по прибытию в Норильск и простоят всю зиму. За это время у специалистов горхоза будет возможность понаблюдать, как искусственные фигуры поведут себя в суровых северных условиях. Содержать топиар-фигур в течение зимы будет управление городского хозяйства.

Просмотров:71 Ориентировочно в ноябре тематические топиар-фигуры займут своё место на площади Памяти Героев, бульваре Влюбленных и в сквере Пушкина.Топиаринг – один из древнейших видов садово-парковых искусств. Буквально – фигурная стрижка деревьев и кустарников, которым можно придать форму различных персонажей от фигур людей до архитектурных объектов.Идея украсить заполярный Норильск топиар-фигурами родилась вследствие определённой, по мнению норильчан, нехватки живости и разнообразия на улицах города, немногочисленности малых архитектурных форм, украшающих городскую среду. Чтобы уточнить замысел, администрация Норильска провела социальный опрос на улицах Норильска, в результате которого были выяснены предпочтения горожан в выборе персонажей и мест установки фигур.Таким образом, место возле загса займёт двухметровая композиция молодой пары с сердцем, сквер Пушкина украсит фигура под названием «Карета» размером около 2,5 метра, композиция «Победа» и «Звезда» будут установлены на площади Памяти Героев.По словам главного специалиста отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации Норильска Анвара Низамутдинова, топиар-фигуры будут установлены сразу по прибытию в Норильск и простоят всю зиму. За это время у специалистов горхоза будет возможность понаблюдать, как искусственные фигуры поведут себя в суровых северных условиях.Содержать топиар-фигур в течение зимы будет управление городского хозяйства.