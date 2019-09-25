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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
11:42 Одним их важнейших решений 15-й сессии горсовета стало решение обратиться в Госдуму с просьбой продлить действие программы переселения для северян до 2025 года.
11:26 Случившийся две недели назад обильный снегопад, вызвавший немало опасений горожан, оказался стандартным явлением для Крайнего Севера.
11:11 Подписано трёхстороннее соглашение по развитию регионов Енисейской Сибири.
10:50 Несколько фигур ландшафтного дизайна украсят Норильск.
18:49 На мемориальном комплексе «Норильская Голгофа» завершились работы по благоустройству.
18:15 В новый сезон - с «Фабио». В Норильском Заполярном театре драмы к новому творческому сезону заменили кресла и напольное покрытие в зрительном зале.
18:07 Одним из главных вопросов 15-й сессии была корректировка городского бюджета на 2019 год.
18:05 Старт нового политического сезона в Норильске принёс хорошую новость для работников бюджетной сферы.
16:14 Проект зоны отдыха на Михайличенко и обновление спортплощадки на Советской обсудили на урбан-форуме.
16:13 В санатории «Заполярье» в Сочи прошёл юбилейный X корпоративный турнир «Норникеля» по баскетболу.
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