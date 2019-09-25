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25 сентября 2019, 11:11



Подписано трёхстороннее соглашение по развитию регионов Енисейской Сибири.

Подписали документ в присутствии министра экономического развития Красноярского края Егора Васильева заместитель председателя – управляющий Красноярским отделением «Сбербанка» Дмитрий Солнцев, генеральный директор «Корпорации развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко и руководитель проекта Strategy Partners Group Владимир Поклад. Егор Васильев отметил, что сотрудничество с ведущими компаниями позволит повысить уровень стратегического планирования регионального развития и даст дополнительный импульс реализации КИП «Енисейская Сибирь». - «Енисейская Сибирь» стала первым полномасштабным проектом макрорегиона, и в этом его уникальность для страны. Не только крупнейшие компании России, но и мира воплощают этот проект в жизнь, вкладывают в него инвестиции, тем самым увеличивая налоговые поступления и количество рабочих мест в регионах, – отметил Егор Васильев. www.krskstate.ru

Просмотров:57 Накануне, 24 сентября, корпорация развития Енисейской Сибири, Сбербанк и Strategy Partners Group подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инвестиционной активности Красноярского края, а также республик Хакасия и Тыва. Соглашение предусматривает поддержку по ключевым стратегическим вопросам развития региона, продвижение и реализацию инвестпроектов как входящих в комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь», так и новых, а также содействие в привлечении финансирования.Подписали документ в присутствии министра экономического развития Красноярского края Егора Васильева заместитель председателя – управляющий Красноярским отделением «Сбербанка» Дмитрий Солнцев, генеральный директор «Корпорации развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко и руководитель проекта Strategy Partners Group Владимир Поклад.Егор Васильев отметил, что сотрудничество с ведущими компаниями позволит повысить уровень стратегического планирования регионального развития и даст дополнительный импульс реализации КИП «Енисейская Сибирь».- «Енисейская Сибирь» стала первым полномасштабным проектом макрорегиона, и в этом его уникальность для страны. Не только крупнейшие компании России, но и мира воплощают этот проект в жизнь, вкладывают в него инвестиции, тем самым увеличивая налоговые поступления и количество рабочих мест в регионах, – отметил Егор Васильев.www.krskstate.ru