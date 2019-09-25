Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40876

25 сентября 2019, 11:26



Случившийся две недели назад обильный снегопад, вызвавший немало опасений горожан, оказался стандартным явлением для Крайнего Севера.

Об этом рассказала старший научный сотрудник «Заповедников Таймыра», кандидат биологических наук Елена Поспелова. Она пояснила, что до конца 1990-х годов летние снегопады были практически нормой, и только при начавшемся потеплении в 2000-е они стали отмечаться значительно реже. Растения приполярных областей приспособлены к таким погодным «капризам» и переносят их нормально, лишь на время замедляя вегетацию и успешно возобновляя её при последующем потеплении. Как правило, летние снегопады не сопровождаются сильными заморозками, которые могли бы отрицательно повлиять на рост и развитие растений. - Не страшен внезапный снегопад и деревьям на северном пределе их распространения. На Таймыре основная лесообразующая порода – лиственница, которая из всех хвойных деревьев наиболее приспособлена к суровым условиям Севера. Со своей тонкой опадающей хвоей даже мощный снегопад переносит стойко, - отметила она. Что до недавнего снегопада, специалист пояснила, что осень в этом году началась довольно рано, лиственница в горах Путорана начала желтеть уже в 20–х числах августа, а значит, деревья уже были готовы к перезимовке, заложили почки будущего года, и внезапный снегопад не мог оказать на них катастрофического воздействия. После сильного снегопада, сопровождавшегося ветром, хвоя начала облетать – деревья почти полностью оголились, как им и положено в конце осени. Иное дело с листопадными древовидными кустарниками (ивы енисейская, боганидская, филиколистная и др.), которые активно используются при озеленении города. - Как видно на снимках, к 10 сентября уже началось их достаточно стабильное пожелтение, то есть они также вполне были готовы к зиме. Естественно, что после снегопада у них началось побурение и отмирание листвы, но это тоже не является аномальной реакцией растения на резкое понижение температуры в осенний период; единственное, к чему мог привести обильный снегопад – это прогибание нижних ветвей с возможным их обламыванием. Таяние снега, судя по лужам на улицах, началось достаточно быстро, то есть похолодание, сопровождавшееся снегопадом, было недолгим и не могло повлиять существенно на заложившиеся почки, - заключила Елена Поспелова. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:39 Об этом рассказала старший научный сотрудник «Заповедников Таймыра», кандидат биологических наук Елена Поспелова. Она пояснила, что до конца 1990-х годов летние снегопады были практически нормой, и только при начавшемся потеплении в 2000-е они стали отмечаться значительно реже. Растения приполярных областей приспособлены к таким погодным «капризам» и переносят их нормально, лишь на время замедляя вегетацию и успешно возобновляя её при последующем потеплении. Как правило, летние снегопады не сопровождаются сильными заморозками, которые могли бы отрицательно повлиять на рост и развитие растений.- Не страшен внезапный снегопад и деревьям на северном пределе их распространения. На Таймыре основная лесообразующая порода – лиственница, которая из всех хвойных деревьев наиболее приспособлена к суровым условиям Севера. Со своей тонкой опадающей хвоей даже мощный снегопад переносит стойко, - отметила она.Что до недавнего снегопада, специалист пояснила, что осень в этом году началась довольно рано, лиственница в горах Путорана начала желтеть уже в 20–х числах августа, а значит, деревья уже были готовы к перезимовке, заложили почки будущего года, и внезапный снегопад не мог оказать на них катастрофического воздействия. После сильного снегопада, сопровождавшегося ветром, хвоя начала облетать – деревья почти полностью оголились, как им и положено в конце осени.Иное дело с листопадными древовидными кустарниками (ивы енисейская, боганидская, филиколистная и др.), которые активно используются при озеленении города.- Как видно на снимках, к 10 сентября уже началось их достаточно стабильное пожелтение, то есть они также вполне были готовы к зиме. Естественно, что после снегопада у них началось побурение и отмирание листвы, но это тоже не является аномальной реакцией растения на резкое понижение температуры в осенний период; единственное, к чему мог привести обильный снегопад – это прогибание нижних ветвей с возможным их обламыванием. Таяние снега, судя по лужам на улицах, началось достаточно быстро, то есть похолодание, сопровождавшееся снегопадом, было недолгим и не могло повлиять существенно на заложившиеся почки, - заключила Елена Поспелова.Фото Дениса Кожевникова