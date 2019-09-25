Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40877

25 сентября 2019, 11:42



Одним их важнейших решений 15-й сессии горсовета стало решение обратиться в Госдуму с просьбой продлить действие программы переселения для северян до 2025 года.

- Прекращение действия соглашения приведёт к фактической остановке процесса. Норильчане смогут подавать заявления на переселение исключительно в рамках 125-го Федерального закона, учитывая при этом краевую очерёдность. По подсчётам министерства строительства края без продления срока реализации соглашения жители Норильска и Дудинки не смогут реализовать своё право на переселение в течение 30 лет! Сейчас очередь дошла до семей, вставших на учёт до 2015 года. А в других районах края уезжают семьи, подавшие заявки до 2002-2003 годов, - пояснила Марина Покровская. За десять лет программа позволила высвободить 3292 жилых помещения, куда переселяли горожан из аварийного фонда, и на сегодня она остаётся единственным источником пополнения жилых площадей для этих целей. А между тем в среднесрочной перспективе следует переселить 9780 семей из 48 аварийных и неперспективных домов. Продление действия соглашения после 2020 года является одним из способов решить проблему. По мнению специалистов, это даст городу время на строительство новых домов. В свою очередь Александр Пестряков пояснил, что муниципалитет с 2016 года вело на всех уровнях переписку по вопросу возобновления федерального финансирования программы. Сейчас речь об этом уже не идёт: власти Норильска намерены добиваться продления срока её действия: - Программа способствует выполнению двух задач: выезду на материк граждан, приехавших в Норильск до 1 января 1992 года, и переселение норильчан из ветхого и аварийного жилья – это возможно, поскольку освобождающиеся квартиры передаются муниципалитету. Поэтому сегодня мы обращаемся в Госдуму. Думаю, можно говорить о том, чтобы хотя бы три стороны остались в программе – «Норникель», регион и муниципалитет. Все необходимые расчёты администрация города направила в профильные краевые и федеральные министерства, но поскольку решение будет приниматься нашими коллегами из Федерации, депутатами Государственной думы, считаем правильным обратиться и к ним, - резюмировал председатель норильского горсовета. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:11 Начальник управления жилфонда Марина Покровская напомнила о том, что 2020-й станет последним годом реализации программы в рамках четырёхстороннего соглашения, подписанного в августе 2010 года. Напомним, по условиям соглашения на материк в течение десяти лет должны были переселиться 11 265 семей из Норильска и Дудинки. На это было предусмотрено 18,5 млрд рублей: 8,6 млрд рублей – из федерального бюджета, 1,3 млрд рублей – из краевого, 8,6 млрд рублей – средства компании «Норникель». Однако ввиду упразднения одной из сторон соглашения - Минрегионразвития РФ - с 2016 года федеральное финансирование прекратилось. При этом регион и градообразующее предприятие полностью выполняют взятые на себя обязательства. Из-за снижения финансовых поступлений количество переселяемых ежегодно семей северян значительно сократилось: по состоянию на 1 января 2019 года программой переселения смогли воспользоваться только 5902 семьи (в отсутствие соглашения смогли переселиться около 700 семей), ещё чуть больше 800 семей будут переселены в 2019-2020 годах. Таким образом, недовыполнение заявленных объёмов соглашения составит свыше 4500 семей. В 2020 году на очереди будут стоять 8000 семей, в 80 из которых есть инвалиды и пенсионеры.- Прекращение действия соглашения приведёт к фактической остановке процесса. Норильчане смогут подавать заявления на переселение исключительно в рамках 125-го Федерального закона, учитывая при этом краевую очерёдность. По подсчётам министерства строительства края без продления срока реализации соглашения жители Норильска и Дудинки не смогут реализовать своё право на переселение в течение 30 лет! Сейчас очередь дошла до семей, вставших на учёт до 2015 года. А в других районах края уезжают семьи, подавшие заявки до 2002-2003 годов, - пояснила Марина Покровская.За десять лет программа позволила высвободить 3292 жилых помещения, куда переселяли горожан из аварийного фонда, и на сегодня она остаётся единственным источником пополнения жилых площадей для этих целей. А между тем в среднесрочной перспективе следует переселить 9780 семей из 48 аварийных и неперспективных домов. Продление действия соглашения после 2020 года является одним из способов решить проблему. По мнению специалистов, это даст городу время на строительство новых домов.В свою очередь Александр Пестряков пояснил, что муниципалитет с 2016 года вело на всех уровнях переписку по вопросу возобновления федерального финансирования программы. Сейчас речь об этом уже не идёт: власти Норильска намерены добиваться продления срока её действия:- Программа способствует выполнению двух задач: выезду на материк граждан, приехавших в Норильск до 1 января 1992 года, и переселение норильчан из ветхого и аварийного жилья – это возможно, поскольку освобождающиеся квартиры передаются муниципалитету. Поэтому сегодня мы обращаемся в Госдуму. Думаю, можно говорить о том, чтобы хотя бы три стороны остались в программе – «Норникель», регион и муниципалитет. Все необходимые расчёты администрация города направила в профильные краевые и федеральные министерства, но поскольку решение будет приниматься нашими коллегами из Федерации, депутатами Государственной думы, считаем правильным обратиться и к ним, - резюмировал председатель норильского горсовета.Фото Владимира Макушкина