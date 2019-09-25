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25 сентября 2019, 11:42

Одним их важнейших решений 15-й сессии горсовета стало решение обратиться в Госдуму с просьбой продлить действие программы переселения для северян до 2025 года.


Начальник управления жилфонда Марина Покровская напомнила о том, что 2020-й станет последним годом реализации программы в рамках четырёхстороннего соглашения, подписанного в августе 2010 года. Напомним, по условиям соглашения на материк в течение десяти лет должны были переселиться 11 265 семей из Норильска и Дудинки. На это было предусмотрено 18,5 млрд рублей: 8,6 млрд рублей – из федерального бюджета, 1,3 млрд рублей – из краевого, 8,6 млрд рублей – средства компании «Норникель». Однако ввиду упразднения одной из сторон соглашения - Минрегионразвития РФ - с 2016 года федеральное финансирование прекратилось. При этом регион и градообразующее предприятие полностью выполняют взятые на себя обязательства. Из-за снижения финансовых поступлений количество переселяемых ежегодно семей северян значительно сократилось: по состоянию на 1 января 2019 года программой переселения смогли воспользоваться только 5902 семьи (в отсутствие соглашения смогли переселиться около 700 семей), ещё чуть больше 800 семей будут переселены в 2019-2020 годах. Таким образом, недовыполнение заявленных объёмов соглашения составит свыше 4500 семей. В 2020 году на очереди будут стоять 8000 семей, в 80 из которых есть инвалиды и пенсионеры.
- Прекращение действия соглашения приведёт к фактической остановке процесса. Норильчане смогут подавать заявления на переселение исключительно в рамках 125-го Федерального закона, учитывая при этом краевую очерёдность. По подсчётам министерства строительства края без продления срока реализации соглашения жители Норильска и Дудинки не смогут реализовать своё право на переселение в течение 30 лет! Сейчас очередь дошла до семей, вставших на учёт до 2015 года. А в других районах края уезжают семьи, подавшие заявки до 2002-2003 годов, - пояснила Марина Покровская.
За десять лет программа позволила высвободить 3292 жилых помещения, куда переселяли горожан из аварийного фонда, и на сегодня она остаётся единственным источником пополнения жилых площадей для этих целей. А между тем в среднесрочной перспективе следует переселить 9780 семей из 48 аварийных и неперспективных домов. Продление действия соглашения после 2020 года является одним из способов решить проблему. По мнению специалистов, это даст городу время на строительство новых домов.
В свою очередь Александр Пестряков пояснил, что муниципалитет с 2016 года вело на всех уровнях переписку по вопросу возобновления федерального финансирования программы. Сейчас речь об этом уже не идёт: власти Норильска намерены добиваться продления срока её действия:
- Программа способствует выполнению двух задач: выезду на материк граждан, приехавших в Норильск до 1 января 1992 года, и переселение норильчан из ветхого и аварийного жилья – это возможно, поскольку освобождающиеся квартиры передаются муниципалитету. Поэтому сегодня мы обращаемся в Госдуму. Думаю, можно говорить о том, чтобы хотя бы три стороны остались в программе – «Норникель», регион и муниципалитет. Все необходимые расчёты администрация города направила в профильные краевые и федеральные министерства, но поскольку решение будет приниматься нашими коллегами из Федерации, депутатами Государственной думы, считаем правильным обратиться и к ним, - резюмировал председатель норильского горсовета.
Фото Владимира Макушкина
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