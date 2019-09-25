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25 сентября 2019, 12:22



«Наела 40 кг»: в «Роевом ручье» белая медведица, привезенная из Норильска, активно набирает вес.

Новый временный вольер с бассейном в два раза больше старого. Сейчас сотрудники зоопарка продолжают реабилитацию медведицы и рассчитывают отмыть ее до наступления морозов. За несколько месяцев хищница поправилась – летом она весила всего 106 кг, а сейчас – 147. Для нормального состояния ей нужно набрать еще столько же, говорит Андрей Горбань. «Это уже не дистрофик, а тощая хулиганка. Ещё килограммов сорок доберёт – и будет на выданье». Фото: Андрей Горбань

Просмотров:242 Для медведицы-найдёныша, которую летом привезли из Норильска в Красноярск, приготовили новый вольер. Об этом рассказал директор зоопарка Андрей Горбань в своем Facebook.Новый временный вольер с бассейном в два раза больше старого. Сейчас сотрудники зоопарка продолжают реабилитацию медведицы и рассчитывают отмыть ее до наступления морозов.За несколько месяцев хищница поправилась – летом она весила всего 106 кг, а сейчас – 147. Для нормального состояния ей нужно набрать еще столько же, говорит Андрей Горбань.«Это уже не дистрофик, а тощая хулиганка. Ещё килограммов сорок доберёт – и будет на выданье».Фото: Андрей Горбань