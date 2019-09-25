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25 сентября 2019, 12:22

«Наела 40 кг»: в «Роевом ручье» белая медведица, привезенная из Норильска, активно набирает вес.


Для медведицы-найдёныша, которую летом привезли из Норильска в Красноярск, приготовили новый вольер. Об этом рассказал директор зоопарка Андрей Горбань в своем Facebook.
Новый временный вольер с бассейном в два раза больше старого. Сейчас сотрудники зоопарка продолжают реабилитацию медведицы и рассчитывают отмыть ее до наступления морозов.
За несколько месяцев хищница поправилась – летом она весила всего 106 кг, а сейчас – 147. Для нормального состояния ей нужно набрать еще столько же, говорит Андрей Горбань.
«Это уже не дистрофик, а тощая хулиганка. Ещё килограммов сорок доберёт – и будет на выданье».
Фото: Андрей Горбань

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    Список новостей

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15:59   Завтра в Норильском индустриальном стартует практический этап конкурса «Мечтая о будущей карьере!». 15:59   Норильчанка стала победительницей конкурса мемов.
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11:42   Одним из важнейших решений 15-й сессии горсовета стало решение обратиться в Госдуму с просьбой продлить действие программы переселения для северян до 2025 года. 11:26   Случившийся две недели назад обильный снегопад, вызвавший немало опасений горожан, оказался стандартным явлением для Крайнего Севера.
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 24 сентября 2019 
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15:44   В Норильске до 25 сентября проходит мероприятие «Арсенал». 15:42   Вчера сборная России по мини-футболу провела поединок с Казахстаном на Кубке Каспия.
14:58   Опубликована программа международной научно-практической конференции, которая пройдёт в Норильске. 14:18   Норильск стал участником региональной программы памяти о жертвах политических репрессий.
12:08   32-летний норильчанин предстанет перед судом за вождение подшофе. 10:56   В Норильске разыскивается 14-летняя школьница.
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 23 сентября 2019 
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17:32   Навигация этого года подходит к концу. Енисейские речники завершили завоз на Диксон. 17:26   В Красноярске обсудят лучшие инклюзивные практики.
17:04   На Енисее возрождается речной туризм. Сегодня губернатор Александр Усс осмотрел пассажирский теплоход «Максим Горький». 16:29   Таймырцы выступят в столице Венгрии в музыкально-выставочной программе «Финно-угорский транзит».
16:29   В выходные на автодороге Норильск - Талнах погиб мотоциклист. 16:26   В Норильской художественной галерее открылась выставка, посвящённая 80-летию со дня рождения нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.
16:13   Асфальтировка-2019 успешно подошла к финалу: «Норильскавтодор» одобрил более 190 000 м2 отремонтированного покрытия дорог и тротуаров. 15:40   «Единство» выполнило рекультивацию земель, расположенных вдоль магистральной трассы ВОЛС Новый Уренгой - Норильск.
15:29   Норильчане смогут задать свои вопросы руководителям учреждений здравоохранения. 14:44   Россия начинает «Кубок Каспия» с победы.
11:43   22 сентября на стадионе "Заполярник" прошёл чемпионат Норильска по быстрым шахматам. 11:37   В главном чуме Таймыра открылась выставка «Бесконечно талантливый народ».
11:37   Ко Дню пожилого человека «Юбилейный» готовит праздник.

 20 сентября 2019 
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16:24   Норильские полицейские вернулись из очередной служебной командировки в Чечню.




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