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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
21:39 На станции юных техников заработала мастерская ручного труда «Технарики». На занятия приглашаются все желающие.
17:15 «Музей города – всем городом»: 80-летний юбилей Музей Норильска отметит преображением, которое начнётся с общественной разработки его концепции.
17:06 Завершён ремонт водопропускной трубы на выезде из Кайеркана. Временная объездная дорога на Алыкель демонтируется.
16:26 Медвежий патруль - реальный сценарий. В Арктике нужны волонтёры, предупреждающие население о приближении хищников.
16:18 Свой 90-летний юбилей отметила норильчанка Зинаида Тимофеевна Евстафьева.
16:03 Сегодня в гимназии №5 чествовали команду, занявшую первое место в краевом конкурсе агитбригад по профилактике детского травматизма на дорогах.
15:59 Завтра в Норильском индустриальном стартует практический этап конкурса «Мечтая о будущей карьере!».
15:59 Норильчанка стала победительницей конкурса мемов.
14:47 Связь через северное сияние. Ученые разработали оборудование для метеорной связи.
12:22 «Наела 40 кг»: в «Роевом ручье» белая медведица, привезенная из Норильска, активно набирает вес.
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