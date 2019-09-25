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25 сентября 2019, 14:47



Связь через северное сияние. Ученые разработали оборудование для метеорной связи.

Метеорная радиосвязь - это способ связи в областях с сильными возмущениями ионосферы, таких, как регионы, близкие к магнитным полюсам планеты или те, в которых отмечается северное сияние. В таких местах фиксируется множество шумов и помех в радиоэфире, это сильно затрудняет передачу информации, чего позволяет избежать метеорная радиосвязь. Оборудование для этого вида связи использует отражение радиоволн от ионизированных следов в атмосфере, которые образуются при сгорании мелких метеорных тел. Учёными проведены предварительные трассовые испытания, источник сигнала и приёмник были разнесены на 700 км. Результаты показали практическую реализуемость предлагаемого подхода, работоспособность оборудования. По словам доцента Сергея Волвенко, оборудование для систем метеорной радиосвязи находится в высокой степени готовности к серийному выпуску. На территории Российской Федерации возможно размещение нескольких базовых станций, которые могут покрывать всю ее территорию. Мощность таких станций относительно невелика (до 1 кВт), но одна вышка может работать с дальностью в 2 тыс. км. Диаметр зоны обслуживания одной вышки - 4 тыс. км., на всю Россию потребуется пять-восемь вышек, следовательно, метеорная связь может быть очень дешёвой. Отмечается, что комплекс оборудования метеорной радиосвязи включает в себя усилители, модем, программное обеспечение для станций связи и мобильных устройств. Широкомасштабные испытания оборудования начнутся через несколько месяцев, к использованию оно будет представлено в 2020 году, сообщает ТАСС.

Просмотров:184 Учёные Высшей школы прикладной физики и космических технологий Санкт-Петербургского политехнического университета разработали оборудование для радиосвязи в областях, близких к магнитным полюсам Земли.Метеорная радиосвязь - это способ связи в областях с сильными возмущениями ионосферы, таких, как регионы, близкие к магнитным полюсам планеты или те, в которых отмечается северное сияние. В таких местах фиксируется множество шумов и помех в радиоэфире, это сильно затрудняет передачу информации, чего позволяет избежать метеорная радиосвязь.Оборудование для этого вида связи использует отражение радиоволн от ионизированных следов в атмосфере, которые образуются при сгорании мелких метеорных тел.Учёными проведены предварительные трассовые испытания, источник сигнала и приёмник были разнесены на 700 км. Результаты показали практическую реализуемость предлагаемого подхода, работоспособность оборудования. По словам доцента Сергея Волвенко, оборудование для систем метеорной радиосвязи находится в высокой степени готовности к серийному выпуску.На территории Российской Федерации возможно размещение нескольких базовых станций, которые могут покрывать всю ее территорию. Мощность таких станций относительно невелика (до 1 кВт), но одна вышка может работать с дальностью в 2 тыс. км. Диаметр зоны обслуживания одной вышки - 4 тыс. км., на всю Россию потребуется пять-восемь вышек, следовательно, метеорная связь может быть очень дешёвой.Отмечается, что комплекс оборудования метеорной радиосвязи включает в себя усилители, модем, программное обеспечение для станций связи и мобильных устройств. Широкомасштабные испытания оборудования начнутся через несколько месяцев, к использованию оно будет представлено в 2020 году, сообщает ТАСС.