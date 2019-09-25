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25 сентября 2019, 15:59



Норильчанка стала победительницей конкурса мемов.

Конкурс, прошедший в рамках фестиваля детского и юношеского чтения «Книжный полоз», запускала этим летом в социальных сетях екатеринбургская областная библиотека для детей и молодёжи имени В.П. Крапивина. Для участия требовалось придумать собственный мем, посвящённый литературе и чтению. Фантазия читателей, говорят организаторы, ценителей литературы и хороших шуток разыгралась, и на конкурс пришло много творческих работ. Не все они прошли отбор, поскольку некоторые не соответствовали жанровым характеристикам. Многие работы представляли собой целые многостраничные комиксы. А другие содержали цитату и прямую иллюстрацию, без тени иронии. В итоге жюри отдало победу в номинации «Лучший мем» норильчанке Юлии Кох, сотруднице ЦБС города, автору мема про закладки читателя. Второе место и победа в номинации «Мем зрительских симпатий» достались Виктору Черкасову из города Воробьёвки Воронежской области: он создал мем про чтение с гаджетов. Третье место заняла библиотека-филиал №18 Ярославля с мемом про сладко спящего на книжке котика. Организаторы поздравили призёров, а дипломы и подарки обещают прислать по почте.

Просмотров:210 Конкурс, прошедший в рамках фестиваля детского и юношеского чтения «Книжный полоз», запускала этим летом в социальных сетях екатеринбургская областная библиотека для детей и молодёжи имени В.П. Крапивина. Для участия требовалось придумать собственный мем, посвящённый литературе и чтению. Фантазия читателей, говорят организаторы, ценителей литературы и хороших шуток разыгралась, и на конкурс пришло много творческих работ. Не все они прошли отбор, поскольку некоторые не соответствовали жанровым характеристикам. Многие работы представляли собой целые многостраничные комиксы. А другие содержали цитату и прямую иллюстрацию, без тени иронии.В итоге жюри отдало победу в номинации «Лучший мем» норильчанке Юлии Кох, сотруднице ЦБС города, автору мема про закладки читателя. Второе место и победа в номинации «Мем зрительских симпатий» достались Виктору Черкасову из города Воробьёвки Воронежской области: он создал мем про чтение с гаджетов. Третье место заняла библиотека-филиал №18 Ярославля с мемом про сладко спящего на книжке котика. Организаторы поздравили призёров, а дипломы и подарки обещают прислать по почте.