Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40881

25 сентября 2019, 15:59



Завтра в Норильском индустриальном стартует практический этап конкурса «Мечтая о будущей карьере!».

Участвуя в конкурсе, старшеклассники знакомятся с основными выпускающими кафедрами Норильского государственного индустриального института, возможностями получения востребованной специальности и построения карьеры, не выезжая за пределы родного города. Завтра в 16.00 в НГИИ в рамках практического этапа конкурса встретятся семь команд старшеклассников, планирующих поступить вуз на востребованные в компании специальности, а также студенты профильных для компании специальностей и направлений - металлургия, горное дело, энергетика, строительство, технологические машины и оборудование. В рамках отборочного этапа претенденты на участие подготовили презентации «Я будущий инженер «Норникеля», в которых обосновали свой выбор, рассказали о своих достижениях. Теперь им предстоит защитить свои презентации на профильных кафедрах и познакомиться с другими участниками конкурса. Далее участников ждёт командная работа над инженерно-техническими заданиями. Темы практических работ разрабатывают руководители кафедр, а помощь в реализации оказывают студенты НГИИ, которые проходят обучение на соответствующих кафедрах. Участники конкурса побывают на экскурсиях в подразделениях ЗФ – на ТОФ и «Надежде», увидят флагманские подразделения «Норникеля» своими глазами, встретятся с профессионалами, смогут задать им вопросы о профессиях и производстве. Также все участники пройдут тренинг «Наши ценности в работе и жизни» в корпоративном университете компании, где познакомятся с миссией и ценностями «Норникеля», а в процессе групповой работы усвоят навыки эффективной коммуникации и принятия решений в различных ситуациях с учётом закреплённых ценностных установок. 1 ноября в актовом зале НГИИ будут подведены итоги практического этапа: команды выступят с защитой своих инженерных проектов, над которыми работали в течение месяца. 27 ноября в 16.00 во Дворце культуры компании состоится финал конкурса. Каждая команда представит творческое выступление о выбранных профессиях и кафедре НГИИ, которая готовит специалистов соответствующих специальностей. Победитель конкурса определится по итогам практического и творческого этапов. Все участники получат дипломы и памятные сувениры от компании. Фото Ирины Яринской

Просмотров:171 Конкурс «Мечтая о будущей карьере!» проводится в рамках корпоративного проекта «Норникеля» «Клуб «Профнавигатор» с 2009 года. Организаторами конкурса выступают управление корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», управление общего и дошкольного образования администрации города и Норильский государственный индустриальный институт.Участвуя в конкурсе, старшеклассники знакомятся с основными выпускающими кафедрами Норильского государственного индустриального института, возможностями получения востребованной специальности и построения карьеры, не выезжая за пределы родного города.Завтра в 16.00 в НГИИ в рамках практического этапа конкурса встретятся семь команд старшеклассников, планирующих поступить вуз на востребованные в компании специальности, а также студенты профильных для компании специальностей и направлений - металлургия, горное дело, энергетика, строительство, технологические машины и оборудование. В рамках отборочного этапа претенденты на участие подготовили презентации «Я будущий инженер «Норникеля», в которых обосновали свой выбор, рассказали о своих достижениях. Теперь им предстоит защитить свои презентации на профильных кафедрах и познакомиться с другими участниками конкурса. Далее участников ждёт командная работа над инженерно-техническими заданиями. Темы практических работ разрабатывают руководители кафедр, а помощь в реализации оказывают студенты НГИИ, которые проходят обучение на соответствующих кафедрах.Участники конкурса побывают на экскурсиях в подразделениях ЗФ – на ТОФ и «Надежде», увидят флагманские подразделения «Норникеля» своими глазами, встретятся с профессионалами, смогут задать им вопросы о профессиях и производстве.Также все участники пройдут тренинг «Наши ценности в работе и жизни» в корпоративном университете компании, где познакомятся с миссией и ценностями «Норникеля», а в процессе групповой работы усвоят навыки эффективной коммуникации и принятия решений в различных ситуациях с учётом закреплённых ценностных установок.1 ноября в актовом зале НГИИ будут подведены итоги практического этапа: команды выступят с защитой своих инженерных проектов, над которыми работали в течение месяца.27 ноября в 16.00 во Дворце культуры компании состоится финал конкурса. Каждая команда представит творческое выступление о выбранных профессиях и кафедре НГИИ, которая готовит специалистов соответствующих специальностей.Победитель конкурса определится по итогам практического и творческого этапов. Все участники получат дипломы и памятные сувениры от компании.Фото Ирины Яринской