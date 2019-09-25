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25 сентября 2019, 16:03



Сегодня в гимназии №5 чествовали команду, занявшую первое место в краевом конкурсе агитбригад по профилактике детского травматизма на дорогах.

Делясь впечатлениями, Анна Денисова, куратор поездки, вспоминает: - Нам было очень приятно, когда на инструктаже, где было много команд, коллеги из других городов с уважением отзывались о норильчанах, которые всегда на конкурсе занимают призовые места. - Самое интересное выступление, по-моему, было у команды Назарово. Но первое место присудили нам, - делятся участники поездки. - Мы и рассказывали, и пели, и показывали сценку о необходимости учиться вождению и соблюдать правила движения. Правда, сейчас в школе было страшнее выступать, чем в Красноярске. В актовом зале родной гимназии победителей - Илью Бережных из седьмого класса и шестиклассников Данила Глухова, Екатерину Хороших и Никиту Стяжкина – чествовали не только педагоги и однокашники, пришли и представители управления образования Норильска, и сотрудники ГИБДД, курирующие конкурс. Команде вручили грамоту и пожелали дальнейших успехов в непростом деле пропаганды безопасного движения на дорогах. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:170 Герои, команда из четырёх человек, вернулись из Красноярска только в прошлую пятницу, где провели насыщенных четыре дня, приняв участие в конкурсе «Лучшая агитбригада по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». Помимо основного выступления, в котором ребята рассказывали о необходимости соблюдать ПДД, на слёте агитбригад была предусмотрена насыщенная культурная программа. Выступив одними из первых со своим номером, уже победившим на муниципальном уровне, наши гимназисты помогали старшим командам в роли артистов. На второй день для всех команд была организована интерактивная игра, в которой команды готовили совместную презентацию и получали за это баллы. По жеребьёвке норильчане должны были выступать со своей презентацией последними, а попросились выйти на сцену первыми – чего ж тянуть, когда к выступлению готовы?Делясь впечатлениями, Анна Денисова, куратор поездки, вспоминает:- Нам было очень приятно, когда на инструктаже, где было много команд, коллеги из других городов с уважением отзывались о норильчанах, которые всегда на конкурсе занимают призовые места.- Самое интересное выступление, по-моему, было у команды Назарово. Но первое место присудили нам, - делятся участники поездки. - Мы и рассказывали, и пели, и показывали сценку о необходимости учиться вождению и соблюдать правила движения. Правда, сейчас в школе было страшнее выступать, чем в Красноярске.В актовом зале родной гимназии победителей - Илью Бережных из седьмого класса и шестиклассников Данила Глухова, Екатерину Хороших и Никиту Стяжкина – чествовали не только педагоги и однокашники, пришли и представители управления образования Норильска, и сотрудники ГИБДД, курирующие конкурс. Команде вручили грамоту и пожелали дальнейших успехов в непростом деле пропаганды безопасного движения на дорогах.Фото Владимира Макушкина