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25 сентября 2019, 16:18

Свой 90-летний юбилей отметила норильчанка Зинаида Тимофеевна Евстафьева.


Серьёзную и почётную дату она, норильчанка с 1954 года, встречает при параде – красивая блузка, на губах - помада. «Внучка постаралась», - улыбается именинница.
Зинаида Тимофеевна — ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла. Родилась 25 сентября 1929 года в маленькой сибирской деревеньке Шарловке Козульского района Красноярского края в крестьянской семье. Была девятым ребёнком из десяти. Из большой семьи в живых осталось четверо: три брата и она. Во время войны много и трудно работала в колхозе. В свои 12 лет наша героиня выполняла все сельскохозяйственные работы: вязала снопы, возила на элеватор, за восемь километров от деревни, мешки с зерном, потом его молотила, ссыпала муку в мешки. Ещё доила коров, убирала навоз, боронила поля. И всё это добровольно и бесплатно - понимала, зачем. А кроме этого было и своё хозяйство в 40 соток, огород и строгий отец, который считал, что дети должны успевать и дома всё сделать, и в колхозе поработать. Уделять время учёбе было непросто. В деревне обучали только до четвёртого класса, а там уже - иди несколько километров через лес в Козульку.
В Норильск Зинаида Тимофеевна, уже учительница русского языка и литературы, приехала в 1954 году вместе с мужем (работал секретарём райкома комсомола) и уже с января 1955 года стала преданной читательницей «Заполярки». Газета, кстати, и сегодня обязательно есть в её доме.
- Тогда школ ещё не было, была только 4-я и 1-я. Пошла в 1-ю. Где я только ни работала! Город маленький, места для учителя нет. Вышла в комнату школьника на Нулевом пикете, потом – в клуб шахтёров. А потом, думаю, что болтаться, раз нет места? И переквалифицировалась в воспитателя детсада, - вспоминает наша героиня. Почти 26 лет она проработала воспитателем в детском саду № 6. За долголетний и добросовестный труд неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарностями, медалями.
После выхода на пенсию в 1983-м Зинаида Евстафьева стала активным участником и членом общественной организации «Норильский городской совет ветеранов войны и труда».
Сегодня именинница живёт одна, но не одинока – её навещают внучка Ольга и внучатая племянница Валентина. Их руками был приготовлен праздничный стол, а к его главному украшению приложил руку супруг Валентины, испекший роскошный торт из 14 коржей! Как настоящей хозяйке Зинаиде Тимофеевне не терпелось накормить гостей кулинарным творением. Тем более что в этот день с поздравлениями она ждала целую делегацию. Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, вручая поздравление от президента Путина, цветы от главы Норильска и подарки, пожелала юбилярше здоровья и очень попросила, чтобы был столь же радостный повод встретиться с Зинаидой Тимофеевной в 100-й юбилей её рождения: «Вы радуете нас своей жизненной стойкостью, побольше вам радостных и счастливых дней впереди!»
Светлана Бабурина, начальник управления социальной политики администрации Норильска, присоединилась к поздравлениям: «Спасибо вашему поколению, кто, пережив тяготы войны и тылового труда, сумел остаться оптимистом, радоваться каждому дню. Здоровья вам, счастья, благополучия».
На вечер было назначено празднование большой даты в кругу семьи в ресторане. А пока за столом тёк плавный разговор с гостями – об общих знакомых, немного жалоб на болезни старости. В июне Зинаиду Тимофеевну прооперировали после перелома шейки бедра (после падения), так что пока она передвигается по дому в кресле, но больше сидит или лежит. Ухаживает внучка Ольга, единственная из троих внуков, живущая в Норильске, и соцработники. Ещё у бабушки падает зрение, внучка помогает ей перейти на аудиокниги – очень уж бабушка горюет, что читать труднее и труднее.
- Хорошо помню бабушку, которая работала в саду, когда я родилась. Ей было 51, совсем молодая женщина. Она, как принято говорить, всю сознательную жизнь прожила в Норильске, её дети – тоже. Сегодня их уже нет, к сожалению. Но в Красноярске нас ждёт ещё одна внучка, да к тому же, у бабушки сразу пятеро правнуков от 3 до 17 лет, так что семья большая. Знаете, она очень спокойная, но жизнерадостная и современная бабушка. Никогда не была такой, как обычно представляется при слове «бабушка» - «божий одуванчик» с вязанием. Ей всегда было интересно всё новое, она славилась заядлым театралом, пока была при здоровье, посещала культурные события. Не изменилось это и с выходом на пенсию. Да вы посмотрите, какая она бодрая и жизнерадостная и сегодня! - улыбается внучка.
Следующий день рождения Зинаида Тимофеевна, скорее всего, встретит уже в краевой столице. Внучка Ольга планирует переезжать на материк в связи с поступлением сына в вуз и увозить бабушку с собой, где ждёт ещё одна внучка. Так что доброго вам пути, Зинаида Тимофеевна! Только вы, уж пожалуйста, сделайте как обещали – отметьте свой 100-летний юбилей, договорились?
Фото Владимира Макушкина
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