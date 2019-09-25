Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40884

25 сентября 2019, 16:26



Медвежий патруль - реальный сценарий. В Арктике нужны волонтёры, предупреждающие население о приближении хищников.

По словам Горшкова, глобальные климатические изменения, связанные с потеплением и задержкой появления ледяного покрова, вынуждают белых медведей проводить всё больше времени на арктическом побережье. Это, в свою очередь, влечёт рост числа случаев опасного столкновения с человеком, а также повышает вероятность убийства хищников браконьерами. А значит, увеличивается и актуальность работы «медвежьих» патрулей - групп волонтёров, которые предупреждают жителей сёл о приближении белых медведей и принимают меры по выдворению хищников за пределы населенных пунктов. Всемирный фонд дикой природы России на сегодняшний день поддерживает восемь «медвежьих» патрулей: два на Чукотке, два в Якутии и четыре в Ненецком автономной округе. В дальнейшем из-за увеличения угрозы выхода хищников к людям планируется создание дополнительных отрядов волонтёров. Сколько их будет и где они расположатся, пока не решено - это будет зависеть от наличия добровольцев и поведения животных. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:170 Всемирный фонд дикой природы (WWF) ожидает от властей арктических регионов России поддержки в финансовых и административных вопросах деятельности «медвежьих» патрулей, работающих на их территориях. Об этом сообщил ТАСС директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Дмитрий Горшков.По словам Горшкова, глобальные климатические изменения, связанные с потеплением и задержкой появления ледяного покрова, вынуждают белых медведей проводить всё больше времени на арктическом побережье. Это, в свою очередь, влечёт рост числа случаев опасного столкновения с человеком, а также повышает вероятность убийства хищников браконьерами. А значит, увеличивается и актуальность работы «медвежьих» патрулей - групп волонтёров, которые предупреждают жителей сёл о приближении белых медведей и принимают меры по выдворению хищников за пределы населенных пунктов.Всемирный фонд дикой природы России на сегодняшний день поддерживает восемь «медвежьих» патрулей: два на Чукотке, два в Якутии и четыре в Ненецком автономной округе. В дальнейшем из-за увеличения угрозы выхода хищников к людям планируется создание дополнительных отрядов волонтёров. Сколько их будет и где они расположатся, пока не решено - это будет зависеть от наличия добровольцев и поведения животных.Фото Дениса Кожевникова