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25 сентября 2019, 17:06



Завершён ремонт водопропускной трубы на выезде из Кайеркана. Временная объездная дорога на Алыкель демонтируется.

Работы по ремонту водопропускной трубы начались в мае этого года, завершить их планируется до 30 сентября. Припозднившееся лето и угроза паводка немного притормозили начало самих работ, но постепенно дорожники вошли в график. Железобетонную водопропускную трубу прямоугольного сечения длиной около 28 метров полностью раскопали, заменили фундамент и некоторые блоки. Фундамент - особо прочная монолитная плита. Поскольку труба считается элементом дороги, срок её эксплуатации составляет 50 лет. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:280 - На данный момент на 23-м километре автодороги Норильск - Алыкель ведётся рекультивация временной объездной дороги – говорит Кирилл Кривенко, главный специалист технического отдела «Норильскавтодора». – Движение по автодороге уже открыто. Осталось выполнить только работы по благоустройству, то есть сделать ограждение и нанести разметку. Источник финансирования ремонтных работ – муниципальный дорожный фонд. Сумма по контракту составила порядка 8,7 миллиона рублей.Работы по ремонту водопропускной трубы начались в мае этого года, завершить их планируется до 30 сентября. Припозднившееся лето и угроза паводка немного притормозили начало самих работ, но постепенно дорожники вошли в график. Железобетонную водопропускную трубу прямоугольного сечения длиной около 28 метров полностью раскопали, заменили фундамент и некоторые блоки. Фундамент - особо прочная монолитная плита. Поскольку труба считается элементом дороги, срок её эксплуатации составляет 50 лет.Фото Натальи Черкашиной