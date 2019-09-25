Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40886

25 сентября 2019, 17:15



«Музей города – всем городом»: 80-летний юбилей Музей Норильска отметит преображением, которое начнётся с общественной разработки его концепции.

Событие запускает работу над созданием концепции главного городского музея на Ленинском проспекте, 14. Музей ждёт смена экспозиций, обновление дизайна, но самое главное – смена отношений со своей аудиторией, реализация нового для страны музейного сценария – музей города, интегрированный в жизнь современного норильчанина. Лаборатория «Музей города – всем городом» включает в себя масштабную публичную программу для всех заинтересованных – 17 экспертных лекций в формате экспресс-лектория «Музей как городская повестка» и презентаций опыта соучастных практик от проектных команд, панельную дискуссию «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник». Вход на публичную программу бесплатный, требуется только регистрация на онлайн-ресурсе «Музейный кампус» https://campusnorilsk.timepad.ru (откроется с 27 сентября).

Просмотров:166 Своё 80-летие норильский музей отметит 1 октября, а с 4 по 6 октября МВК «Музей Норильска» организует городскую лабораторию «Музей города – всем городом».Событие запускает работу над созданием концепции главного городского музея на Ленинском проспекте, 14. Музей ждёт смена экспозиций, обновление дизайна, но самое главное – смена отношений со своей аудиторией, реализация нового для страны музейного сценария – музей города, интегрированный в жизнь современного норильчанина.Лаборатория «Музей города – всем городом» включает в себя масштабную публичную программу для всех заинтересованных – 17 экспертных лекций в формате экспресс-лектория «Музей как городская повестка» и презентаций опыта соучастных практик от проектных команд, панельную дискуссию «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник».Вход на публичную программу бесплатный, требуется только регистрация на онлайн-ресурсе «Музейный кампус»https://campusnorilsk.timepad.ru (откроется с 27 сентября).