Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40887

25 сентября 2019, 21:39



На станции юных техников заработала мастерская ручного труда «Технарики». На занятия приглашаются все желающие.

Обучением детей и взрослых занимаются как педагоги, которые трудятся в СЮТ, так и родители, у которых есть соответствующее удостоверение и навыки работы на токарных станках. Занятия будут проходить в формате клуба выходного дня, и каждый может выбрать занятие по вкусу и возможностям. Тем, кто не может работать на токарных станках, предлагают освоить выпиливание ручным лобзиком, с помощью которого можно создать массу прекрасных развивающих игрушек. Правда, из-под лобзика поделки выходят плоские, а вот токарный станок даёт возможность изготавливать объёмные детали. Но и те, и другие игрушки отлично расписываются красками и увлекают и детей, и взрослых. Часто одной из первых поделок, которую изготавливают ученики, становится деревянный волчок, который по праву можно назвать одним из первых спиннеров. Эта игрушка появилась чуть ли не с началом развития резьбы по дереву и любима детьми уже не одну сотню лет. - По опыту работы могу сказать, что такое совместное творчество объединяет целые поколения, – говорит Людмила Гумерова. - Это отличное занятие для мальчишек, которые могут приобрести полезные навыки работы с инструментами и на станках. Это важно, поскольку сейчас не во всех школах проходят уроки труда в мастерских. В своей мастерской мы будем изготавливать развивающие игры и игрушки для детских садов, реабилитационного центра «Виктория», планируем участвовать в благотворительных ярмарках, а вырученные средства передадим в благотворительный фонд «Территория добра». При подготовке к таким акциям или похожим мероприятиям ребятишки особенно ярко раскрываются. Иван Ефремов, учащийся гимназии № 4 уже не первый год посещает СЮТ и говорит, что ему всегда хотелось работать с деревом и что-то делать своими руками. Учиться было не сложно, но непросто было запомнить название деталей и механизмов станка. Деревянный самовар, окружённый фигурками людей, он делал для одного из творческих конкурсов, а дизайн подкорректировала мама. Трудился над поделкой около двух месяцев и остался доволен результатом. Анатолий Гулидов, трижды дед, по специальности электрик, занимается в мастерской вместе со своим 13-летним внуком Кириллом. Ходить в СЮТ начали ещё в начальной школе. Первое время внук строгал лобзиком и рубанком, сейчас осваивает станок. Работа с деревом стала для него стимулом, чтобы делать и другую мужскую работу по дому. Дед считает, что такие занятия нужны прежде всего для мальчиков - чтобы умели обращаться с инструментом и были помощниками в доме. Всем, кому интересны занятия в клубе выходного дня в рамках проекта «Технарики», могут обращаться по телефону 8-913-166-58-52. Обратная связь поможет организаторам клуба определиться с наиболее удобным временем для занятий, наполняемостью группы, сделать занятия максимально интересными. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:113 Людмила Гумерова, руководитель проекта «Технарики», рассказывает, что раньше с детьми, которые приходили на станцию юных техников, они занимались выпиливанием, выжиганием, учились работе с деревом, но всегда хотелось чего-то большего. В итоге родился проект мастерской ручного труда, который реализуется на грантовые средства благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Благодаря программе было закуплено необходимое для мастерской оборудование: токарные станки, специальный пылесос для сбора стружки, резцы для токарных станков, инструменты. В планах покупка расходных материалов.Обучением детей и взрослых занимаются как педагоги, которые трудятся в СЮТ, так и родители, у которых есть соответствующее удостоверение и навыки работы на токарных станках. Занятия будут проходить в формате клуба выходного дня, и каждый может выбрать занятие по вкусу и возможностям. Тем, кто не может работать на токарных станках, предлагают освоить выпиливание ручным лобзиком, с помощью которого можно создать массу прекрасных развивающих игрушек. Правда, из-под лобзика поделки выходят плоские, а вот токарный станок даёт возможность изготавливать объёмные детали. Но и те, и другие игрушки отлично расписываются красками и увлекают и детей, и взрослых. Часто одной из первых поделок, которую изготавливают ученики, становится деревянный волчок, который по праву можно назвать одним из первых спиннеров. Эта игрушка появилась чуть ли не с началом развития резьбы по дереву и любима детьми уже не одну сотню лет.- По опыту работы могу сказать, что такое совместное творчество объединяет целые поколения, – говорит Людмила Гумерова. - Это отличное занятие для мальчишек, которые могут приобрести полезные навыки работы с инструментами и на станках. Это важно, поскольку сейчас не во всех школах проходят уроки труда в мастерских. В своей мастерской мы будем изготавливать развивающие игры и игрушки для детских садов, реабилитационного центра «Виктория», планируем участвовать в благотворительных ярмарках, а вырученные средства передадим в благотворительный фонд «Территория добра». При подготовке к таким акциям или похожим мероприятиям ребятишки особенно ярко раскрываются.Иван Ефремов, учащийся гимназии № 4 уже не первый год посещает СЮТ и говорит, что ему всегда хотелось работать с деревом и что-то делать своими руками. Учиться было не сложно, но непросто было запомнить название деталей и механизмов станка. Деревянный самовар, окружённый фигурками людей, он делал для одного из творческих конкурсов, а дизайн подкорректировала мама. Трудился над поделкой около двух месяцев и остался доволен результатом.Анатолий Гулидов, трижды дед, по специальности электрик, занимается в мастерской вместе со своим 13-летним внуком Кириллом. Ходить в СЮТ начали ещё в начальной школе. Первое время внук строгал лобзиком и рубанком, сейчас осваивает станок. Работа с деревом стала для него стимулом, чтобы делать и другую мужскую работу по дому. Дед считает, что такие занятия нужны прежде всего для мальчиков - чтобы умели обращаться с инструментом и были помощниками в доме.Всем, кому интересны занятия в клубе выходного дня в рамках проекта «Технарики», могут обращаться по телефону 8-913-166-58-52. Обратная связь поможет организаторам клуба определиться с наиболее удобным временем для занятий, наполняемостью группы, сделать занятия максимально интересными.Фото Натальи Черкашиной