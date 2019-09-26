Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40888

26 сентября 2019, 13:09



Эксперты: налоговый вычет для соцобъектов Арктики снизит нагрузку на бюджет.

Инвестиционный налоговый вычет на социальные объекты для компаний-инвесторов, работающих в Арктике, инициатором введения которого выступила компания "Норникель", поможет развитию российского Севера, считают опрошенные ТАСС эксперты по арктическим регионам. Вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков в рамках Восточного экономического форума заявил, что компания предлагает установить возможность применения механизма инвестиционного налогового вычета для социальных проектов в Арктике, в частности при реновации жилья в Норильске. По его мнению, под это направление также могли бы попасть и другие объекты социальной сферы. "Гораздо эффективнее, с нашей точки зрения, сохранить спортивный объект на балансе у инвестора, который будет нести расходы на его содержание, и предоставить ему налоговой вычет, например, 50% от суммы инвестиций. Кроме того, действенной мерой могло бы стать освобождение от налога на имущество объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, которые строят частные компании на территории Арктической зоны", - считает Пристансков. В ноябре 2017 года Госдума приняла закон, дополнивший Налоговый кодекс статьей "Инвестиционный налоговый вычет". С начала 2018 года налогоплательщик получил право уменьшить налог на прибыль, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов регионов РФ, на сумму инвестиционного налогового вычета. Сумму налога, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, могут уменьшить на величину, составляющую 10% от объёма расходов компании на покупку или модернизацию объектов основных средств. В настоящее время инвестиционный налоговый вычет не применяется для объектов социальной инфраструктуры, несмотря на то, что в июле текущего года были приняты изменения в Налоговый кодекс РФ, которые открывают проектам социальной сферы возможность получать данную преференцию. При этом законом предусмотрен ряд условий, которые затрудняют её получение. Инвестиционный налоговый вычет можно получить только в случае принятия соответствующего закона региональными законодательными властями. По словам Пристанскова, в случае с Норильском этого не происходит. "В настоящее время на территории Красноярского края соответствующий региональный закон не принят, оценка эффективности в результате установления в крае вычета не проводилась", - сообщили ТАСС в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края. Однако в министерстве строительства края заявили, что "предложение о программе реновации в краевой минстрой поступило, оно рассматривается". Второй проблемой является то, что инфраструктура, в части которой возможно применение налогового вычета, должна быть безвозмездно передана в государственную или муниципальную собственность.

Просмотров:89 По словам вице-президента "Норникеля" Дмитрия Пристанскова, компания, в частности, предлагает установить возможность применения механизма инвестиционного налогового вычета при реновации жилья в Норильске, сообщает ТАСС.Инвестиционный налоговый вычет на социальные объекты для компаний-инвесторов, работающих в Арктике, инициатором введения которого выступила компания "Норникель", поможет развитию российского Севера, считают опрошенные ТАСС эксперты по арктическим регионам.Вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков в рамках Восточного экономического форума заявил, что компания предлагает установить возможность применения механизма инвестиционного налогового вычета для социальных проектов в Арктике, в частности при реновации жилья в Норильске. По его мнению, под это направление также могли бы попасть и другие объекты социальной сферы."Гораздо эффективнее, с нашей точки зрения, сохранить спортивный объект на балансе у инвестора, который будет нести расходы на его содержание, и предоставить ему налоговой вычет, например, 50% от суммы инвестиций. Кроме того, действенной мерой могло бы стать освобождение от налога на имущество объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, которые строят частные компании на территории Арктической зоны", - считает Пристансков.В ноябре 2017 года Госдума приняла закон, дополнивший Налоговый кодекс статьей "Инвестиционный налоговый вычет". С начала 2018 года налогоплательщик получил право уменьшить налог на прибыль, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов регионов РФ, на сумму инвестиционного налогового вычета. Сумму налога, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, могут уменьшить на величину, составляющую 10% от объёма расходов компании на покупку или модернизацию объектов основных средств.В настоящее время инвестиционный налоговый вычет не применяется для объектов социальной инфраструктуры, несмотря на то, что в июле текущего года были приняты изменения в Налоговый кодекс РФ, которые открывают проектам социальной сферы возможность получать данную преференцию. При этом законом предусмотрен ряд условий, которые затрудняют её получение. Инвестиционный налоговый вычет можно получить только в случае принятия соответствующего закона региональными законодательными властями. По словам Пристанскова, в случае с Норильском этого не происходит."В настоящее время на территории Красноярского края соответствующий региональный закон не принят, оценка эффективности в результате установления в крае вычета не проводилась", - сообщили ТАСС в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.Однако в министерстве строительства края заявили, что "предложение о программе реновации в краевой минстрой поступило, оно рассматривается". Второй проблемой является то, что инфраструктура, в части которой возможно применение налогового вычета, должна быть безвозмездно передана в государственную или муниципальную собственность.